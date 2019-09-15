СК начал проверку после аварийной посадки Як-42 в аэропорту Красноярска

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку из-за аварийной посадки самолета Як-42 в аэропорту "Емельяново" в Красноярске, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Во время полета экипаж воздушного судна почувствовал вибрацию, после чего на табло загорелся датчик неисправности правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение отключить неисправный двигатель и осуществить аварийную посадку в аэропорту Емельяново Красноярска", - говорится в сообщении.