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РИА Новости

СК начал проверку после аварийной посадки Як-42 в аэропорту Красноярска

13:10 15.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку из-за аварийной посадки самолета Як-42 в аэропорту "Емельяново" в Красноярске, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
В воскресенье утром самолет Як-42 экстренно приземлился в аэропорту "Емельяново" из-за отказа правого двигателя.
Презентация самолета-лаборатории Як-42Д Росгидромет
11:15РИА Новости
Пассажиров экстренно севшего Як-42 отправят из Красноярска двумя бортами
"Во время полета экипаж воздушного судна почувствовал вибрацию, после чего на табло загорелся датчик неисправности правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение отключить неисправный двигатель и осуществить аварийную посадку в аэропорту Емельяново Красноярска", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что посадка прошла благополучно, пассажиры и экипаж не пострадали. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Як-42Следственный комитет РФКрасноярскПроисшествия
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