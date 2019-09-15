СК начал проверку после аварийной посадки Як-42 в аэропорту Красноярска

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку из-за аварийной посадки самолета Як-42 в аэропорту "Емельяново" в Красноярске, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
В воскресенье утром самолет Як-42 экстренно приземлился в аэропорту "Емельяново" из-за отказа правого двигателя.
"Во время полета экипаж воздушного судна почувствовал вибрацию, после чего на табло загорелся датчик неисправности правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение отключить неисправный двигатель и осуществить аварийную посадку в аэропорту Емельяново Красноярска", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что посадка прошла благополучно, пассажиры и экипаж не пострадали. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.