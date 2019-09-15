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РИА Новости

Глава МИД Ирана: США не положат конец войне в Йемене, обвиняя во всем Иран

13:06 15.09.2019 (обновлено: 13:26 15.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время совместной пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Москве. 28 апреля 2018
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время совместной пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Москве. 28 апреля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что США не смогут положить конец войне в Йемене, обвиняя во всем Иран.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках беспилотников на НПЗ Саудовской Аравии, которая участвует в военных действиях в Йемене во главе коалиции арабских стран на стороне президента и против шиитских мятежников, и пообещал привлечь Тегеран к ответственности. МИД Ирана отверг обвинения Помпео, назвав "ложью" заявление.
"США и подконтрольные им государства погрязли в Йемене из-за иллюзий о том, что превосходство в вооружении приведет к победе в войне. Обвинения в адрес Ирана не положат конец катастрофе", - написал Зариф в Twitter.
"Потерпев неудачу в кампании по "максимальному давлению", госсекретарь США Майк Помпео перешел к "максимальному обману", - добавил Зариф.
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Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.
В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.
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