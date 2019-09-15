Глава МИД Ирана: США не положат конец войне в Йемене, обвиняя во всем Иран

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время совместной пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Москве. 28 апреля 2018

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что США не смогут положить конец войне в Йемене, обвиняя во всем Иран.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках беспилотников на НПЗ Саудовской Аравии, которая участвует в военных действиях в Йемене во главе коалиции арабских стран на стороне президента и против шиитских мятежников, и пообещал привлечь Тегеран к ответственности. МИД Ирана отверг обвинения Помпео, назвав "ложью" заявление.

"США и подконтрольные им государства погрязли в Йемене из-за иллюзий о том, что превосходство в вооружении приведет к победе в войне. Обвинения в адрес Ирана не положат конец катастрофе", - написал Зариф в Twitter

"Потерпев неудачу в кампании по "максимальному давлению", госсекретарь США Майк Помпео перешел к "максимальному обману", - добавил Зариф.

Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.