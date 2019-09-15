В Красноярске жильцов десятиэтажного дома эвакуировали после хлопка

КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Около сорока человек эвакуированы из-за хлопка в десятиэтажном доме в Красноярске, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.

"В 11.26 (мск) от диспетчера ЦППС поступило сообщение о хлопке по адресу улица Аральская 14 (дом 10 этажный, не газифицированный) … По состоянию на 11.48 (мск) поведена эвакуация 37 человек, в том числе три ребенка. Пострадавших нет, горение отсутствует", - говорится в сообщении.