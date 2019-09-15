Дорогу под Ярославлем, где произошло крупное ДТП, ремонтировали в августе

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев заявил, что участок дороги, на котором произошло ДТП с 8 жертвами, был качественно отремонтирован в августе.

В субботу около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм столкнулись грузовик и автобус "ПАЗ". Погибли восемь человек, среди которых оба водителя. 29 человек пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Сообщаю, что на данном участке трассы в рамках контракта на содержание региональных автомобильных дорог компанией АО "Ярдормост" был проведен ремонт так называемой большой картой в августе 2019 года. Асфальт был уложен на участке практически в полкилометра, в том числе в месте произошедшего ДТП. Нареканий у служб технического надзора к проведенному ремонту нет – он выполнен качественно", - написал Моисеев на своей странице в Facebook.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Мы выражаем благодарность сотрудникам ГИБДД по Ярославской области, всем аварийно-спасательным службам, а также компаниям АО Ярдормост и АО "ГК ЕКС" за оперативное взаимодействие и необходимую техническую помощь в ходе ликвидации последствий ДТП", - написал директор департамента.