Дорогу под Ярославлем, где произошло крупное ДТП, ремонтировали в августе

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев заявил, что участок дороги, на котором произошло ДТП с 8 жертвами, был качественно отремонтирован в августе.
В субботу около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм столкнулись грузовик и автобус "ПАЗ". Погибли восемь человек, среди которых оба водителя. 29 человек пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"Сообщаю, что на данном участке трассы в рамках контракта на содержание региональных автомобильных дорог компанией АО "Ярдормост" был проведен ремонт так называемой большой картой в августе 2019 года. Асфальт был уложен на участке практически в полкилометра, в том числе в месте произошедшего ДТП. Нареканий у служб технического надзора к проведенному ремонту нет – он выполнен качественно", - написал Моисеев на своей странице в Facebook.
Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Мы выражаем благодарность сотрудникам ГИБДД по Ярославской области, всем аварийно-спасательным службам, а также компаниям АО Ярдормост и АО "ГК ЕКС" за оперативное взаимодействие и необходимую техническую помощь в ходе ликвидации последствий ДТП", - написал директор департамента.
По данным правительства региона, автобус "ПАЗ" 2014 года выпуска двигался по маршруту №168 из Ярославля в Гаврилов Ям. Автобус прошел плановое техобслуживание 11-12 сентября. Власти также сообщали, что в момент лобового столкновения с фурой, вышедшей на встречную полосу движения, скорость "ПАЗа" не превышала разрешённую на данном участке и составляла 53 километра в час. За рулем был водитель первого класса, имеющий 12-летний стаж работы в филиале АТП. Четырнадцатого сентября в 06.20 утра он прошел предрейсовый медицинский осмотр.