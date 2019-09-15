Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T12:47Z
https://ria.ru/20190915/1558703711.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155868/63/1558686345_0:326:959:865_1036x0_80_0_0_1469c5e0f2737eb8e3bf44c90a1c34a6.jpg
РИА Новости

Дорогу под Ярославлем, где произошло крупное ДТП, ремонтировали в августе

12:47 15.09.2019
506
© фото очевидцаСтолкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
© фото очевидца
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев заявил, что участок дороги, на котором произошло ДТП с 8 жертвами, был качественно отремонтирован в августе.
В субботу около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм столкнулись грузовик и автобус "ПАЗ". Погибли восемь человек, среди которых оба водителя. 29 человек пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
12:13РИА Новости
Четверо пострадавших в ДТП под Ярославлем остаются в тяжелом состоянии
"Сообщаю, что на данном участке трассы в рамках контракта на содержание региональных автомобильных дорог компанией АО "Ярдормост" был проведен ремонт так называемой большой картой в августе 2019 года. Асфальт был уложен на участке практически в полкилометра, в том числе в месте произошедшего ДТП. Нареканий у служб технического надзора к проведенному ремонту нет – он выполнен качественно", - написал Моисеев на своей странице в Facebook.
Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Вчера, 21:30РИА Новости
Ярославские власти выплатят по миллиону рублей семьям погибших в ДТП
"Мы выражаем благодарность сотрудникам ГИБДД по Ярославской области, всем аварийно-спасательным службам, а также компаниям АО Ярдормост и АО "ГК ЕКС" за оперативное взаимодействие и необходимую техническую помощь в ходе ликвидации последствий ДТП", - написал директор департамента.
По данным правительства региона, автобус "ПАЗ" 2014 года выпуска двигался по маршруту №168 из Ярославля в Гаврилов Ям. Автобус прошел плановое техобслуживание 11-12 сентября. Власти также сообщали, что в момент лобового столкновения с фурой, вышедшей на встречную полосу движения, скорость "ПАЗа" не превышала разрешённую на данном участке и составляла 53 километра в час. За рулем был водитель первого класса, имеющий 12-летний стаж работы в филиале АТП. Четырнадцатого сентября в 06.20 утра он прошел предрейсовый медицинский осмотр.
СК опубликовал видео с места ДТП в Ярославской области
Вчера, 18:29РИА Новости
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП в Ярославской области
300001
Обсудить 0
ДТП с автобусом под ЯрославлемЯрославская областьОбщество
Рекомендуем
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
У "Парка ангелов" в Кемерово построили новый ТЦ вместо "Зимней вишни"
РИА
Новости
СК опубликовал видео с места ДТП в Ярославской области
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП в Ярославской области
Самолет Сухой Суперджет SSJ100 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Чемезов не исключил ребрендинга Superjet
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Один из создателей "Убойной силы" Валерий Боковенко погиб в ДТП, пишут СМИ
Лента
новостей
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет
На месте нападения около авиабазы Баграм, Афганистан. 9 апреля 2019
В Таджикистане назвали число сторонников ИГ* в Афганистане критическим
Эдвард Сноуден
Сноуден объяснил причины, побудившие его опубликовать секретные материалы
Презентация самолета-лаборатории Як-42Д Росгидромет
Пассажиров экстренно севшего Як-42 отправят из Красноярска двумя бортами
Актер Станислав Садальский
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019
Политическая система Израиля находится на грани коллапса, считают эксперты
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В МЧС уточнили причину пожара в многоэтажном доме в Ангарске
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
Кошка на заборе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела. 31 мая 2019
В ДНР назвали заявления Киева о статусе Донбасса саботажем "Минска-2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38При хлопке в красноярской десятиэтажке пять машин получили повреждения
13:36Москва вошла в число мировых лидеров по качеству школьного образования
13:31Патриарх Кирилл рассказал, как принималось решение по "Русскому экзархату"
13:29Российские туристы поделились секретами борьбы с джетлагом
13:24Онколог рассказал о перспективах лечения рака головного мозга
13:11Турция заявила об окончании второго этапа поставок компонентов С-400
13:10СК начал проверку после аварийной посадки Як-42 в аэропорту Красноярска
13:06Глава МИД Ирана: США не положат конец войне в Йемене, обвиняя во всем Иран
13:04В партии "Слуга народа" предложили упразднить должность Кличко
12:52В Красноярске жильцов десятиэтажного дома эвакуировали после хлопка
12:47Дорогу под Ярославлем, где произошло крупное ДТП, ремонтировали в августе
12:41Несколько тысяч граждан вышли из Идлиба через гуманитарный коридор в Суране
12:39Умерла вдова экс-президента Туниса
12:35В Хабаровском крае полицейский спас мужчину, на которого напали в ТЦ
12:30СК начал проверку после исчезновения вертолета в Якутии
12:29Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, пишут СМИ
12:28В Лужниках стартовал осенний велофестиваль
12:26Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл
12:25В учениях "Центр-2019" примут участие около 80 самолетов Ил-76
12:13Четверо пострадавших в ДТП под Ярославлем остаются в тяжелом состоянии
Лента новостейМолния