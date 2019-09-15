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РИА Новости
Культура

"Мстители 4: Финал" обошли "Игру престолов" по числу наград Saturn Awards

14:21 15.09.2019
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© Marvel Studios Inc. (2019)Кадр из фильма "Мстители. Финал"
Кадр из фильма Мстители. Финал
© Marvel Studios Inc. (2019)
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Лидером по количеству наград на 45-м вручении премии Saturn Awards, которую присуждает Американская академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, стала картина "Мстители 4: Финал", обойдя популярный сериал "Игра престолов", сообщает comic book.
Изначально лента была представлена более чем в 12 номинациях, но взяла шесть: "лучшая экранизация комиксов", "лучший актер" (Роберт Дауни—младший), "лучший монтаж", "лучший грим", "лучший художник-постановщик", "лучшие спецэффекты".
Шоу "Игра престолов" стало вторым проектом по числу завоеванных наград, победив в четырех номинациях: "лучший сериал в жанре фэнтези", "лучшая актриса на телевидении" (Эмилия Кларк), "лучший актер второго плана на телевидении" (Питер Динклэйдж) и "лучшая молодая актриса на телевидении" (Мэйси Уильямс).
Джош Бролин был назван "лучшим актером второго плана" за роль Таноса в "Мстители 3: Война бесконечности", а Том Холланд получил премию как "лучший молодой актер" за роль Питера Паркера в "Человеке-пауке: Вдали от дома". Зендая была отмечена как "лучшая актриса второго плана" за роль в том же фильме, а "лучшей актрисой" стала Джеми Ли Кертис (лента "Хэллоуин").
Кадр из сериала Игра престолов
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КультураКино и сериалыНовости культурыМэйси УильямсЭмилия КларкДжош Бролин
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