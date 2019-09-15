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РИА Новости
Война в Сирии

Несколько тысяч граждан вышли из Идлиба через гуманитарный коридор в Суране

12:41 15.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГуманитарный коридор в провинции Идлиб
Гуманитарный коридор в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Гуманитарный коридор в провинции Идлиб. Архивное фото
ДАМАСК, 15 сен – РИА Новости. Несколько тысяч мирных жителей вышли с территорий, подконтрольных боевикам в сирийской провинции Идлиб, через гуманитарный коридор Суран, передает гостелевидение Сирии.
МИД Сирии объявил 22 августа об открытии гуманитарного коридора для мирных жителей в деревне Суран на севере провинции Хама под защитой сирийской армии.
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"Несколько тысяч граждан вернулись через гуманитарный коридор в Суране в свои деревни на севере провинции Хама и на юге Идлиба, освобожденные от терроризма", - передает телеканал Ikhbariya.
Сирийская правительственная армия 31 августа в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.
В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.
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Война в СирииХама (мухафаза)Идлиб (мухафаза)МИД СирииСирияВ мире
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