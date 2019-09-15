Несколько тысяч граждан вышли из Идлиба через гуманитарный коридор в Суране

ДАМАСК, 15 сен – РИА Новости. Несколько тысяч мирных жителей вышли с территорий, подконтрольных боевикам в сирийской провинции Идлиб, через гуманитарный коридор Суран, передает гостелевидение Сирии.
МИД Сирии объявил 22 августа об открытии гуманитарного коридора для мирных жителей в деревне Суран на севере провинции Хама под защитой сирийской армии.
"Несколько тысяч граждан вернулись через гуманитарный коридор в Суране в свои деревни на севере провинции Хама и на юге Идлиба, освобожденные от терроризма", - передает телеканал Ikhbariya.
Сирийская правительственная армия 31 августа в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.
В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.