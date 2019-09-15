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РИА Новости

Умерла вдова экс-президента Туниса

12:39 15.09.2019
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© AFP 2019 / Fethin BelaidЧадлия Саида Фархат Эссебси , вдова экс-президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси
Чадлия Саида Фархат Эссебси , вдова экс-президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси
© AFP 2019 / Fethin Belaid
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Вдова экс-президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси, ушедшего из жизни в июле, скончалась в воскресенье в возрасте 83 лет, сообщил ее сын.
"Скончалась моя мать – Шазлия, вдова покойного президента (Туниса – ред.) Мухаммеда Аль-Баджи Гаида ас-Себси", - написал Хафез Гаид ас-Себси в Facebook.
Тунисская радиостанция Mosaique FM сообщает со ссылкой на источники, что Шазлия Гаид ас-Себси скончалась в воскресенье утром в военном госпитале в столице Туниса, в который она была доставлена в субботу вечером из-за недомогания.
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался 25 июля в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни. В последние месяцы президент Туниса неоднократно госпитализировался в связи с проблемами со здоровьем. Ас-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года.
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
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