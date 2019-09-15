Умерла вдова экс-президента Туниса

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Вдова экс-президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси, ушедшего из жизни в июле, скончалась в воскресенье в возрасте 83 лет, сообщил ее сын.

Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался 25 июля в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни. В последние месяцы президент Туниса неоднократно госпитализировался в связи с проблемами со здоровьем. Ас-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года.