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РИА Новости

СК начал проверку после исчезновения вертолета в Якутии

12:30 15.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 15 сен – РИА Новости. СК начал доследственную проверку по факту исчезновения вертолета Eurocopter BO-105 в Якутии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
По предварительным данным, 13 сентября в 18 часов по местному времени вертолет Eurocopter BO-105, принадлежащий ООО "Маяк", вылетел по маршруту "поселок Усть-Нера Оймяконского района-озеро Аяма-ручей Уточан-Усть-Нера" для перевозки рыбы и перестал выходить на связь. На борту вертолета находились пилот и два пассажира.
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"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начата доследственная проверка по факту исчезновения вертолета Eurocopter BO-105", - информирует пресс-служба.
Отмечается, что в настоящее время ведется поиск вертолета, а также установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в ГУМЧС России по Якутии сообщили, что сработки аварийного маяка не происходило, при движение по маршруту, в сторону устья ручья Уточан на территории Оймяконского района, пилот перестал выходить на связь. На поиски с озера Аяма в район рыболовецкой базы устья реки Уточан вылетели вертолеты Eurocopter и Robinson из поселка Усть-Нера, принадлежащие частным компаниям.
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EurocopterСледственный комитет РФЯкутияЯкутскПроисшествия
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