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РИА Новости

В Лужниках стартовал осенний велофестиваль

12:28 15.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосквичи возле одного из пунктов проката велосипедов
Москвичи возле одного из пунктов проката велосипедов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Москвичи возле одного из пунктов проката велосипедов. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Городской велосипедный праздник стартовал в Москве в Лужниках в воскресенье, передаёт корреспондент РИА Новости.
Маршрут Московского осеннего велофестиваля проходит по улице Лужники, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Саввинской набережным, Садовому кольцу, улице Красная Пресня и улице 1905 года.
"Сегодня проходит городской традиционный осенний велофестиваль. Мы рассчитываем, что до 30 тысяч москвичей, гостей города примут участие в данном замечательном мероприятии. Это, конечно, не спортивное мероприятие, это больше мероприятие, целью которого является показать, что Москва – город, открытый для всех: велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов и автомобилистов", - сказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
Он добавил, что в системе городского велопроката уже зарегистрировано более 1,5 миллиона пользователей, а количество станций велосипедов будет увеличиваться каждый год.
"Мэр Москвы поручил увеличить количество велосипедов в следующем году почти на тысячу единиц - это будет уже более 6 тысяч велосипедов, доступных в следующем велосезоне", - пояснил глава департамента.
Несмотря на прохладное сентябрьское утро, десятки тысяч горожан и любителей активного образа жизни пересели на велосипеды. Некоторые участники фестиваля подошли к участию творчески и оделись в карнавальные костюмы: в колонне крутят педали персонажи из сказок и мультфильмов.
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