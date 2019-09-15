В Лужниках стартовал осенний велофестиваль

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Городской велосипедный праздник стартовал в Москве в Лужниках в воскресенье, передаёт корреспондент РИА Новости.

Маршрут Московского осеннего велофестиваля проходит по улице Лужники, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Саввинской набережным, Садовому кольцу, улице Красная Пресня и улице 1905 года.

"Сегодня проходит городской традиционный осенний велофестиваль. Мы рассчитываем, что до 30 тысяч москвичей, гостей города примут участие в данном замечательном мероприятии. Это, конечно, не спортивное мероприятие, это больше мероприятие, целью которого является показать, что Москва – город, открытый для всех: велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов и автомобилистов", - сказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что в системе городского велопроката уже зарегистрировано более 1,5 миллиона пользователей, а количество станций велосипедов будет увеличиваться каждый год.

"Мэр Москвы поручил увеличить количество велосипедов в следующем году почти на тысячу единиц - это будет уже более 6 тысяч велосипедов, доступных в следующем велосезоне", - пояснил глава департамента.