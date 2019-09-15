В учениях "Центр-2019" примут участие около 80 самолетов Ил-76

"Только на десантировании будет применяться около 80 самолетов Ил-76", - сказал Евкуров.

По данным Минобороны РФ, в учениях "Центр-2019" принимают участие почти 130 тысяч человек, более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов. Практические действия пройдут с 16 по 21 сентября. В главных российских военных учениях этого года примут участие воинские контингенты КНР, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.