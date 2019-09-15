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РИА Новости

В учениях "Центр-2019" примут участие около 80 самолетов Ил-76

12:25 15.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДесантирование из самолета Ил-76МД
Десантирование из самолета Ил-76МД
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Десантирование из самолета Ил-76МД. Архивное фото
ПОЛИГОН ДОНГУЗ (Оренбургская область), 15 сен - РИА Новости. Почти 80 военно-транспортных самолетов Ил-76 Минобороны РФ принимают участие в основном розыгрыше стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" в Оренбургской области, сообщил заместитель министра обороны РФ, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на пресс-подходе.
"Только на десантировании будет применяться около 80 самолетов Ил-76", - сказал Евкуров.
Церемония открытия стратегического командно-штабного учения Центр-2019
11:00РИА Новости
В Минобороны рассказали о задачах учений "Центр-2019"
По данным Минобороны РФ, в учениях "Центр-2019" принимают участие почти 130 тысяч человек, более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов. Практические действия пройдут с 16 по 21 сентября. В главных российских военных учениях этого года примут участие воинские контингенты КНР, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.
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Ил-76Министерство обороны РФЮнус-Бек ЕвкуровРоссияБезопасность
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