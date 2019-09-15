Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T12:13Z
https://ria.ru/20190915/1558703005.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155868/71/1558687156_0:156:1280:876_1036x0_80_0_0_987f46e599f8483b3b08acd68b673f27.jpg
РИА Новости

Четверо пострадавших в ДТП под Ярославлем остаются в тяжелом состоянии

12:13 15.09.2019
2454
© Фото : МЧС РоссииСтолкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
© Фото : МЧС России
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области остаются в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель правительства региона.
В субботу около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм столкнулись грузовик и автобус "ПАЗ". Погибли восемь человек, среди которых оба водителя. 29 человек пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
СК опубликовал видео с места ДТП в Ярославской области
Вчера, 18:29РИА Новости
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП в Ярославской области
По словам собеседницы, на вечер субботы в тяжелом состоянии оставались пять человек.
"Сегодня одного пациента больницы имени Соловьева перевели из реанимации в палату, в реанимации остались три человека. И еще один пациент остается в тяжелом состоянии в областной клинической больнице", - отметила собеседница.
По данным правительства региона, автобус "ПАЗ" 2014 года выпуска двигался по маршруту №168 из Ярославля в Гаврилов Ям. Автобус прошел плановое техобслуживание 11-12 сентября. Власти также сообщали, что в момент лобового столкновения с фурой, вышедшей на встречную полосу движения, скорость "ПАЗа" не превышала разрешённую на данном участке и составляла 53 километра в час. За рулем был водитель первого класса, имеющий 12-летний стаж работы в филиале АТП. Четырнадцатого сентября в 06.20 утра он прошел предрейсовый медицинский осмотр.
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Вчера, 18:24РИА Новости
Пассажиры автобуса раскрыли подробности смертельного ДТП под Ярославлем
010020
Обсудить 0
ДТП с автобусом под ЯрославлемЯрославская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
РИА
Новости
Актер Станислав Садальский
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ: супруг и мать Заворотнюк приехали в больницу
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Пассажиры автобуса раскрыли подробности смертельного ДТП под Ярославлем
Лента
новостей
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Один из создателей "Убойной силы" Валерий Боковенко погиб в ДТП, пишут СМИ
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Москве
В РПЦ прокомментировали венчание Собчак и Богомолова
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
Парк ангелов в Кемерово
В Кемерово на месте сгоревшей "Зимней вишни" открыли "Парк ангелов"
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал о жизни в Москве
Флаг на корабле ВМС США
В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Патриарх Кирилл рассказал, как принималось решение по "Русскому экзархату"
13:29Российские туристы поделились секретами борьбы с джетлагом
13:24Онколог рассказал о перспективах лечения рака головного мозга
13:11Турция заявила об окончании второго этапа поставок компонентов С-400
13:10СК начал проверку после аварийной посадки Як-42 в аэропорту Красноярска
13:06Глава МИД Ирана: США не положат конец войне в Йемене, обвиняя во всем Иран
13:04В партии "Слуга народа" предложили упразднить должность Кличко
12:52В Красноярске жильцов десятиэтажного дома эвакуировали после хлопка
12:47Дорогу под Ярославлем, где произошло крупное ДТП, ремонтировали в августе
12:41Несколько тысяч граждан вышли из Идлиба через гуманитарный коридор в Суране
12:39Умерла вдова экс-президента Туниса
12:35В Хабаровском крае полицейский спас мужчину, на которого напали в ТЦ
12:30СК начал проверку после исчезновения вертолета в Якутии
12:29Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, пишут СМИ
12:28В Лужниках стартовал осенний велофестиваль
12:26Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл
12:25В учениях "Центр-2019" примут участие около 80 самолетов Ил-76
12:13Четверо пострадавших в ДТП под Ярославлем остаются в тяжелом состоянии
12:06Ирак опроверг сообщения о пуске беспилотников по НПЗ в Саудовской Аравии
12:06В Таджикистане назвали число сторонников ИГ* в Афганистане критическим
Лента новостейМолния