Четверо пострадавших в ДТП под Ярославлем остаются в тяжелом состоянии

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области остаются в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель правительства региона.

В субботу около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм столкнулись грузовик и автобус "ПАЗ". Погибли восемь человек, среди которых оба водителя. 29 человек пострадали. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По словам собеседницы, на вечер субботы в тяжелом состоянии оставались пять человек.

"Сегодня одного пациента больницы имени Соловьева перевели из реанимации в палату, в реанимации остались три человека. И еще один пациент остается в тяжелом состоянии в областной клинической больнице", - отметила собеседница.