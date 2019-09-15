Воздушные гимнасты из Петербурга подняли зал на цирковом фестивале "Идол"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Светлана Вовк. В Большом Московском цирке проходит Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол". Жюри и зрители уже посмотрели программы "А" и "В" и наметили будущих победителей. В субботу на вечернем шоу весь зал, включая профессиональных судей, стоя аплодировал воздушным гимнастам на ремнях из Санкт-Петербурга и братьям Мартинез (Япония — Колумбия) с номером "Икарийские игры". По словам директора Большого цирка и ведущего фестиваля Эдгарда Запашного, такая реакция зрителей — высшая оценка артистам еще до вынесения решения жюри.

Риск ради победы

"Идол" в этом году проходит в цирке на проспекте Вернадского в седьмой раз. Смотр еще "молодой", по сравнению, например, с фестивалем в Монте-Карло, который называют цирковым "Оскаром", но он уже стал одним из самых престижных международных форумов.

"На сегодняшний день наш фестиваль вышел на такой уровень, что к нам мечтают попасть и едут уже не в гости, а чтобы победить. Артисты готовятся рисковать жизнью в буквальном смысле этого слова. Для нас, организаторов, это становится и серьезной головной болью", — рассказал РИА Новости Эдгард Запашный, отметив, что в этом году на участие в форуме было подано около 350 заявок.

Он пояснил, что организаторы переживают за участников, которые ради высокой оценки жюри отказываются выступать со страховочной лонжей: "Американский артист на вечернем шоу для жюри сел на восьмиметровый моноцикл без страховки, потому что он понимал: чтобы его высоко оценили, необходимо рисковать".

Необычное жюри

"Идол" отличается от других международных фестивалей необычным — тройным — жюри. Конкурсантов оценивают не только профессиональные цирковые эксперты, но и представители СМИ и зрители, которым после выступления предлагается заполнить специальные анкеты и выбрать своих фаворитов. Такая система судейства — не просто интересная "фишка", придуманная устроителями, но и своего рода их страховка от обвинений в необъективности, ангажированности.

"После фестиваля всегда находятся те, кто, не победив, начинает искать причины не в себе, а в качестве судейства. Поэтому я артистам на "Идоле" всегда говорю: "У нас здесь три независимых друг от друга жюри, и если вам не достался приз ни от одного из них, значит, это ваши проблемы, дорабатывайте номер и приезжайте снова", — рассказал Эдгард.

Он отметил, что профессиональное жюри, в отличие от представителей СМИ и зрителей, "голосует не только сердцем": "Профессионалы оценивают, достиг ли артист высоты: не сегодня, а в жанре вообще. Они, например, видят, как хорошо работает дрессировщик с восьмью львами, но знают, что в другой стране есть тот, кто работает с двадцатью пятью".

Интересно, что за шесть лет фестиваля только дважды вручалось Гран-при "Идола" — артистам, сумевшим собрать самые высокие оценки от всех трех жюри форума. Абсолютными победителями стали дрессировщик Виталий Смолянец с аттракционом "Империя львиц" и канатоходцы из Северной Кореи.