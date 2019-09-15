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РИА Новости
Культура

Воздушные гимнасты из Петербурга подняли зал на цирковом фестивале "Идол"

14:34 15.09.2019 (обновлено: 16:01 15.09.2019)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Светлана Вовк. В Большом Московском цирке проходит Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол". Жюри и зрители уже посмотрели программы "А" и "В" и наметили будущих победителей. В субботу на вечернем шоу весь зал, включая профессиональных судей, стоя аплодировал воздушным гимнастам на ремнях из Санкт-Петербурга и братьям Мартинез (Япония — Колумбия) с номером "Икарийские игры". По словам директора Большого цирка и ведущего фестиваля Эдгарда Запашного, такая реакция зрителей — высшая оценка артистам еще до вынесения решения жюри.

Риск ради победы

"Идол" в этом году проходит в цирке на проспекте Вернадского в седьмой раз. Смотр еще "молодой", по сравнению, например, с фестивалем в Монте-Карло, который называют цирковым "Оскаром", но он уже стал одним из самых престижных международных форумов.

"На сегодняшний день наш фестиваль вышел на такой уровень, что к нам мечтают попасть и едут уже не в гости, а чтобы победить. Артисты готовятся рисковать жизнью в буквальном смысле этого слова. Для нас, организаторов, это становится и серьезной головной болью", — рассказал РИА Новости Эдгард Запашный, отметив, что в этом году на участие в форуме было подано около 350 заявок.

Он пояснил, что организаторы переживают за участников, которые ради высокой оценки жюри отказываются выступать со страховочной лонжей: "Американский артист на вечернем шоу для жюри сел на восьмиметровый моноцикл без страховки, потому что он понимал: чтобы его высоко оценили, необходимо рисковать".

Необычное жюри

"Идол" отличается от других международных фестивалей необычным — тройным — жюри. Конкурсантов оценивают не только профессиональные цирковые эксперты, но и представители СМИ и зрители, которым после выступления предлагается заполнить специальные анкеты и выбрать своих фаворитов. Такая система судейства — не просто интересная "фишка", придуманная устроителями, но и своего рода их страховка от обвинений в необъективности, ангажированности.

"После фестиваля всегда находятся те, кто, не победив, начинает искать причины не в себе, а в качестве судейства. Поэтому я артистам на "Идоле" всегда говорю: "У нас здесь три независимых друг от друга жюри, и если вам не достался приз ни от одного из них, значит, это ваши проблемы, дорабатывайте номер и приезжайте снова", — рассказал Эдгард.

Он отметил, что профессиональное жюри, в отличие от представителей СМИ и зрителей, "голосует не только сердцем": "Профессионалы оценивают, достиг ли артист высоты: не сегодня, а в жанре вообще. Они, например, видят, как хорошо работает дрессировщик с восьмью львами, но знают, что в другой стране есть тот, кто работает с двадцатью пятью".
Интересно, что за шесть лет фестиваля только дважды вручалось Гран-при "Идола" — артистам, сумевшим собрать самые высокие оценки от всех трех жюри форума. Абсолютными победителями стали дрессировщик Виталий Смолянец с аттракционом "Империя львиц" и канатоходцы из Северной Кореи.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Братьев Мартинез (16 и 12 лет), выступающих с номером "Икарийские игры", называют одними из главных претендентов на победу на фестивале "Идол". Юные артисты технично исполняют опасные трюки на специальной платформе, высота которой более десяти метров.

Братья Мартинез (Япония - Колумбия) выступают с номером Икарийские игры на Всемирном фестивале циркового искусства Идол
1 из 13

Братьев Мартинез (16 и 12 лет), выступающих с номером "Икарийские игры", называют одними из главных претендентов на победу на фестивале "Идол". Юные артисты технично исполняют опасные трюки на специальной платформе, высота которой более десяти метров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

"Сейчас у нас все получилось отлично. Зал встал. Мы до сих пор волнуемся", — прокомментировали братья Мартинез свое выступление РИА Новости.

Братья Мартинез (Япония - Колумбия) выступают с номером Икарийские игры на Всемирном фестивале циркового искусства Идол
2 из 13

"Сейчас у нас все получилось отлично. Зал встал. Мы до сих пор волнуемся", — прокомментировали братья Мартинез свое выступление РИА Новости.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Гимнастка на трапеции Любовь Ульянкина ("Росгосцирк"). "Она пока не принимала участие в мировых цирковых форумах и наконец здесь показала себя. Понимаю, что она выступала без страховки, чтобы выйти на совершенно другой уровень узнаваемости. Ее номер — это дань уважения балету и хорошим страницам советской истории. По стилистике, музыке, подаче, хореографии он сделан в лучших традициях советской культуры", — отметил Эдгард Запашный.

Гимнастка на трапеции Любовь Ульянкина выступает на Всемирном фестивале циркового искусства Идол
3 из 13

Гимнастка на трапеции Любовь Ульянкина ("Росгосцирк"). "Она пока не принимала участие в мировых цирковых форумах и наконец здесь показала себя. Понимаю, что она выступала без страховки, чтобы выйти на совершенно другой уровень узнаваемости. Ее номер — это дань уважения балету и хорошим страницам советской истории. По стилистике, музыке, подаче, хореографии он сделан в лучших традициях советской культуры", — отметил Эдгард Запашный.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Выступление дрессированных слонов под руководством Сергея Гулевича (Польша — Белоруссия) на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол"

Всемирный фестиваль циркового искусства Идол
4 из 13

Выступление дрессированных слонов под руководством Сергея Гулевича (Польша — Белоруссия) на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Выступление дрессированных слонов под руководством Сергея Гулевича

Всемирный фестиваль циркового искусства Идол
5 из 13

Выступление дрессированных слонов под руководством Сергея Гулевича

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Воздушным гимнастам на ремнях Алексею Ишмаеву и Павлу Майеру (Россия) зрители аплодировали стоя. Артисты работают не в цирке, а в петербургском театре "Ленинград центр".

Всемирный фестиваль циркового искусства Идол
6 из 13

Воздушным гимнастам на ремнях Алексею Ишмаеву и Павлу Майеру (Россия) зрители аплодировали стоя. Артисты работают не в цирке, а в петербургском театре "Ленинград центр".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

"Это второй фестиваль с этим номером. Впервые мы его показали на форуме в Париже, там мы завоевали серебро. Самый сложный трюк — когда я в шпагате, партнер держится за мою ногу. Это финал номера, силы на исходе, руки просто каменные, приходится держаться из последних сил", — рассказал Алексей. По его словам, номер они с Павлом готовили полгода, и у него есть сюжет. "Нищий просит помощи у богатого, тот отвергает его, но жизнь меняет их местами, при этом бедняк делится деньгами", — пояснил артист.

Всемирный фестиваль циркового искусства Идол
7 из 13

"Это второй фестиваль с этим номером. Впервые мы его показали на форуме в Париже, там мы завоевали серебро. Самый сложный трюк — когда я в шпагате, партнер держится за мою ногу. Это финал номера, силы на исходе, руки просто каменные, приходится держаться из последних сил", — рассказал Алексей. По его словам, номер они с Павлом готовили полгода, и у него есть сюжет. "Нищий просит помощи у богатого, тот отвергает его, но жизнь меняет их местами, при этом бедняк делится деньгами", — пояснил артист.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Жонглер кольцами Даниил Лысенко (Украина) повторил трюк из Книги рекордов Гиннесса — жонглировал 11 кольцами. "Профессионалы понимают, насколько это невероятно трудно, но ему не хватило яркой подачи номера, чтобы это могли оценить и простые зрители", — прокомментировал Эдгард Запашный.

Всемирный фестиваль циркового искусства Идол
8 из 13

Жонглер кольцами Даниил Лысенко (Украина) повторил трюк из Книги рекордов Гиннесса — жонглировал 11 кольцами. "Профессионалы понимают, насколько это невероятно трудно, но ему не хватило яркой подачи номера, чтобы это могли оценить и простые зрители", — прокомментировал Эдгард Запашный.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Весь вечер на манеже публику развлекал клоун-мим Цезарь (Перу). Ведущий фестиваля Эдгард Запашный в шутку рассказал зрителям, что спросил артиста, в честь кого его назвали. И тот ответил: "В честь салата".

Клоун-мим Цезарь (Перу) выступает на Всемирном фестивале циркового искусства Идол
9 из 13

Весь вечер на манеже публику развлекал клоун-мим Цезарь (Перу). Ведущий фестиваля Эдгард Запашный в шутку рассказал зрителям, что спросил артиста, в честь кого его назвали. И тот ответил: "В честь салата".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Дрессировщик попугаев Олег Хотим ("Росгосцирк") очаровал зрителей абсолютным взаимопониманием со своими питомцами. Попугаи катались на велосипеде, поднимали маленькие гантели, ловили корм на лету, но особенно зал впечатлил прощальный облет, который совершили птицы в конце номера.

Дрессировщик Олег Хотим с дрессированными попугаями участвует во Всемирном фестивале циркового искусства Идол
10 из 13

Дрессировщик попугаев Олег Хотим ("Росгосцирк") очаровал зрителей абсолютным взаимопониманием со своими питомцами. Попугаи катались на велосипеде, поднимали маленькие гантели, ловили корм на лету, но особенно зал впечатлил прощальный облет, который совершили птицы в конце номера.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Дрессированный попугай Олега Хотима

Дрессированный попугай Олега Хотима во время представления в рамках Всемирного фестиваля циркового искусства Идол
11 из 13

Дрессированный попугай Олега Хотима

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Эквилибрист Вэсли Виллиамс (США) выступал без страховки на моноцикле высотой более восьми метров

Всемирный фестиваль циркового искусства Идол
12 из 13

Эквилибрист Вэсли Виллиамс (США) выступал без страховки на моноцикле высотой более восьми метров

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В этом году фестиваль "Идол" посвящен теме русского изобразительного искусства. Балет Большого Московского цирка показывает композицию под названием "Черный квадрат" Малевича. Танцоры также пофантазировали на темы морских пейзажей Ивана Айвазовского и картины "Девочка с персиками" Валентина Серова.

Всемирный фестиваль циркового искусства Идол
13 из 13

В этом году фестиваль "Идол" посвящен теме русского изобразительного искусства. Балет Большого Московского цирка показывает композицию под названием "Черный квадрат" Малевича. Танцоры также пофантазировали на темы морских пейзажей Ивана Айвазовского и картины "Девочка с персиками" Валентина Серова.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Впереди последний конкурсный день. В воскресенье вечером будут названы лауреаты VII Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол".
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КультураНовости культурыБольшой Московский Государственный циркЭдгард Запашный
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