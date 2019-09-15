Воздушные гимнасты из Петербурга подняли зал на цирковом фестивале "Идол"

Риск ради победы
"На сегодняшний день наш фестиваль вышел на такой уровень, что к нам мечтают попасть и едут уже не в гости, а чтобы победить. Артисты готовятся рисковать жизнью в буквальном смысле этого слова. Для нас, организаторов, это становится и серьезной головной болью", — рассказал РИА Новости Эдгард Запашный, отметив, что в этом году на участие в форуме было подано около 350 заявок.
Необычное жюри
"После фестиваля всегда находятся те, кто, не победив, начинает искать причины не в себе, а в качестве судейства. Поэтому я артистам на "Идоле" всегда говорю: "У нас здесь три независимых друг от друга жюри, и если вам не достался приз ни от одного из них, значит, это ваши проблемы, дорабатывайте номер и приезжайте снова", — рассказал Эдгард.
Братьев Мартинез (16 и 12 лет), выступающих с номером "Икарийские игры", называют одними из главных претендентов на победу на фестивале "Идол". Юные артисты технично исполняют опасные трюки на специальной платформе, высота которой более десяти метров.
Братьев Мартинез (16 и 12 лет), выступающих с номером "Икарийские игры", называют одними из главных претендентов на победу на фестивале "Идол". Юные артисты технично исполняют опасные трюки на специальной платформе, высота которой более десяти метров.
"Сейчас у нас все получилось отлично. Зал встал. Мы до сих пор волнуемся", — прокомментировали братья Мартинез свое выступление РИА Новости.
"Сейчас у нас все получилось отлично. Зал встал. Мы до сих пор волнуемся", — прокомментировали братья Мартинез свое выступление РИА Новости.
Гимнастка на трапеции Любовь Ульянкина ("Росгосцирк"). "Она пока не принимала участие в мировых цирковых форумах и наконец здесь показала себя. Понимаю, что она выступала без страховки, чтобы выйти на совершенно другой уровень узнаваемости. Ее номер — это дань уважения балету и хорошим страницам советской истории. По стилистике, музыке, подаче, хореографии он сделан в лучших традициях советской культуры", — отметил Эдгард Запашный.
Гимнастка на трапеции Любовь Ульянкина ("Росгосцирк"). "Она пока не принимала участие в мировых цирковых форумах и наконец здесь показала себя. Понимаю, что она выступала без страховки, чтобы выйти на совершенно другой уровень узнаваемости. Ее номер — это дань уважения балету и хорошим страницам советской истории. По стилистике, музыке, подаче, хореографии он сделан в лучших традициях советской культуры", — отметил Эдгард Запашный.
Выступление дрессированных слонов под руководством Сергея Гулевича (Польша — Белоруссия) на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол"
Выступление дрессированных слонов под руководством Сергея Гулевича (Польша — Белоруссия) на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол"
Выступление дрессированных слонов под руководством Сергея Гулевича
Выступление дрессированных слонов под руководством Сергея Гулевича
Воздушным гимнастам на ремнях Алексею Ишмаеву и Павлу Майеру (Россия) зрители аплодировали стоя. Артисты работают не в цирке, а в петербургском театре "Ленинград центр".
Воздушным гимнастам на ремнях Алексею Ишмаеву и Павлу Майеру (Россия) зрители аплодировали стоя. Артисты работают не в цирке, а в петербургском театре "Ленинград центр".
"Это второй фестиваль с этим номером. Впервые мы его показали на форуме в Париже, там мы завоевали серебро. Самый сложный трюк — когда я в шпагате, партнер держится за мою ногу. Это финал номера, силы на исходе, руки просто каменные, приходится держаться из последних сил", — рассказал Алексей. По его словам, номер они с Павлом готовили полгода, и у него есть сюжет. "Нищий просит помощи у богатого, тот отвергает его, но жизнь меняет их местами, при этом бедняк делится деньгами", — пояснил артист.
"Это второй фестиваль с этим номером. Впервые мы его показали на форуме в Париже, там мы завоевали серебро. Самый сложный трюк — когда я в шпагате, партнер держится за мою ногу. Это финал номера, силы на исходе, руки просто каменные, приходится держаться из последних сил", — рассказал Алексей. По его словам, номер они с Павлом готовили полгода, и у него есть сюжет. "Нищий просит помощи у богатого, тот отвергает его, но жизнь меняет их местами, при этом бедняк делится деньгами", — пояснил артист.
Жонглер кольцами Даниил Лысенко (Украина) повторил трюк из Книги рекордов Гиннесса — жонглировал 11 кольцами. "Профессионалы понимают, насколько это невероятно трудно, но ему не хватило яркой подачи номера, чтобы это могли оценить и простые зрители", — прокомментировал Эдгард Запашный.
Жонглер кольцами Даниил Лысенко (Украина) повторил трюк из Книги рекордов Гиннесса — жонглировал 11 кольцами. "Профессионалы понимают, насколько это невероятно трудно, но ему не хватило яркой подачи номера, чтобы это могли оценить и простые зрители", — прокомментировал Эдгард Запашный.
Весь вечер на манеже публику развлекал клоун-мим Цезарь (Перу). Ведущий фестиваля Эдгард Запашный в шутку рассказал зрителям, что спросил артиста, в честь кого его назвали. И тот ответил: "В честь салата".
Весь вечер на манеже публику развлекал клоун-мим Цезарь (Перу). Ведущий фестиваля Эдгард Запашный в шутку рассказал зрителям, что спросил артиста, в честь кого его назвали. И тот ответил: "В честь салата".
Дрессировщик попугаев Олег Хотим ("Росгосцирк") очаровал зрителей абсолютным взаимопониманием со своими питомцами. Попугаи катались на велосипеде, поднимали маленькие гантели, ловили корм на лету, но особенно зал впечатлил прощальный облет, который совершили птицы в конце номера.
Дрессировщик попугаев Олег Хотим ("Росгосцирк") очаровал зрителей абсолютным взаимопониманием со своими питомцами. Попугаи катались на велосипеде, поднимали маленькие гантели, ловили корм на лету, но особенно зал впечатлил прощальный облет, который совершили птицы в конце номера.
Дрессированный попугай Олега Хотима
Эквилибрист Вэсли Виллиамс (США) выступал без страховки на моноцикле высотой более восьми метров
Эквилибрист Вэсли Виллиамс (США) выступал без страховки на моноцикле высотой более восьми метров
В этом году фестиваль "Идол" посвящен теме русского изобразительного искусства. Балет Большого Московского цирка показывает композицию под названием "Черный квадрат" Малевича. Танцоры также пофантазировали на темы морских пейзажей Ивана Айвазовского и картины "Девочка с персиками" Валентина Серова.
В этом году фестиваль "Идол" посвящен теме русского изобразительного искусства. Балет Большого Московского цирка показывает композицию под названием "Черный квадрат" Малевича. Танцоры также пофантазировали на темы морских пейзажей Ивана Айвазовского и картины "Девочка с персиками" Валентина Серова.