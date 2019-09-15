В Ярославле один человек пострадал при пожаре на рынке

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Пожарные в Ярославле потушили возгорание площадью 400 квадратных метров на рынке, при инциденте пострадал один человек, но от госпитализации отказался, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Собеседник агентства рассказал, что пожар возник в 6.10 на крытом рынке в Дзержинском районе города.

"В 10.15 была объявлена полная ликвидация. Предварительно, площадь пожара составила 400 квадратных метров. Во время пожара на рынке не было посетителей, только несколько человек персонала. Один человек пострадал незначительно, но от госпитализации отказался", - заявил представитель ведомства.