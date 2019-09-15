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РИА Новости
Культура

Фильм про Майкла Джексона получил "Эмми" как лучшая документальная картина

11:52 15.09.2019
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© AP Photo / Rusty KennedВыступление Майкла Джексона во время Суперкубка XXVII в Пасадене, США
Выступление Майкла Джексона во время Суперкубка XXVII в Пасадене, США
© AP Photo / Rusty Kenned
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Лента "Покидая Неверленд" получила "Эмми" в номинации "лучший документальный фильм" на церемонии вручения премий в категории Creative Arts, сообщает The Hollywood Reporter.
Режиссером четырехчасовой картины про короля поп-музыки на HBO стал Дэн Рид. В основу фильма легли показания Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона, заявивших о том, что в детстве подверглись насилию со стороны певца.
За кулисами Рид рассказал, что до того, как взяться за этот проект, он не очень много знал о самом Джексоне и у него не было своего мнения относительно того, виновен он или нет.
"Я думал, что эти ребята (Робсон и Сейфчак) не будут говорить на камеру", - признался режиссер, добавив, что поверил их утверждениям частично, потому что ему показалось, что они говорили о "романтических отношениях".
После премьеры фильма в марте 2019 года правопреемники Джексона раскритиковали проект, заявив, что его нельзя считать документальным, и назвали Рида и двух главных героев фильма "авантюристами".
"Покидая Неверленд" был представлен на "Эмми" в пяти номинациях: лучшая режиссура документального фильма, лучшая документальная лента, лучший монтаж изображения, лучший монтаж аудио, лучшее сведение звука для фильма.
Вручение премий в категории Creative Arts проходит 14 и 15 сентября. Основных победителей в категории Primetime объявят 22 сентября.
Кадр из сериала Игра престолов
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КультураКино и сериалыНовости культурыHBOМайкл Джексон
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