Фильм про Майкла Джексона получил "Эмми" как лучшая документальная картина

Выступление Майкла Джексона во время Суперкубка XXVII в Пасадене, США

© AP Photo / Rusty Kenned Выступление Майкла Джексона во время Суперкубка XXVII в Пасадене, США

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Лента "Покидая Неверленд" получила "Эмми" в номинации "лучший документальный фильм" на церемонии вручения премий в категории Creative Arts, . Лента "Покидая Неверленд" получила "Эмми" в номинации "лучший документальный фильм" на церемонии вручения премий в категории Creative Arts, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссером четырехчасовой картины про короля поп-музыки на HBO стал Дэн Рид. В основу фильма легли показания Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона, заявивших о том, что в детстве подверглись насилию со стороны певца.

За кулисами Рид рассказал, что до того, как взяться за этот проект, он не очень много знал о самом Джексоне и у него не было своего мнения относительно того, виновен он или нет.

"Я думал, что эти ребята (Робсон и Сейфчак) не будут говорить на камеру", - признался режиссер, добавив, что поверил их утверждениям частично, потому что ему показалось, что они говорили о "романтических отношениях".

После премьеры фильма в марте 2019 года правопреемники Джексона раскритиковали проект, заявив, что его нельзя считать документальным, и назвали Рида и двух главных героев фильма "авантюристами".

"Покидая Неверленд" был представлен на "Эмми" в пяти номинациях: лучшая режиссура документального фильма, лучшая документальная лента, лучший монтаж изображения, лучший монтаж аудио, лучшее сведение звука для фильма.