Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T11:37Z
https://ria.ru/20190915/1558702438.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155809/42/1558094267_0:0:3064:1724_1036x0_80_0_0_67e02e9eeaa1b7a5d090272c34f452de.jpg
РИА Новости
Туризм

МИД рекомендовал россиянам в Гонконге избегать людных мест из-за митинга

11:37 15.09.2019
1151
© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Гонконге.
Участники акции протеста в Гонконге.
© РИА Новости / Жанна Манукян
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста в Гонконге.
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. МИД России рекомендует российским гражданам избегать мест массового скопления людей в Гонконге в связи с проведением митинга в районе Козуэй-бэй.
"В гонконгском районе Козуэй-бэй проходит очередной антиправительственный митинг; усилены меры безопасности; нарушено движение общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Участники акции протеста в Гонконге
Вчера, 15:58РИА Новости
Протестующие в Гонконге используют для атак зонтики
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
Акция протеста в аэропорту Гонконга
15 августа, 08:00РИА Новости
"Все злы на демонстрантов". Введет ли Пекин танки в Гонконг
002000
Обсудить 0
ТуризмПротесты в ГонконгеМИД РФГонконгВ мире
Рекомендуем
Самолет Сухой Суперджет SSJ100 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Чемезов не исключил ребрендинга Superjet
РИА
Новости
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
Новый пассажирский терминал B аэропорта Шереметьево
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
Акция протеста в Гонконге
В Гонконге начались столкновения между протестующими и их противниками
Лента
новостей
Кошка на заборе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела. 31 мая 2019
В ДНР назвали заявления Киева о статусе Донбасса саботажем "Минска-2"
Ситуация в провинции Идлиб в Сирии
Россия за сутки зафиксировала 34 нарушения перемирия в Сирии
Церемония открытия стратегического командно-штабного учения Центр-2019
В Оренбургской области прошла церемония открытия учений "Центр-2019"
Набережная Ялты
Крупная делегация из западных стран посетит Крым в конце сентября
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Один из создателей "Убойной силы" Валерий Боковенко погиб в ДТП, пишут СМИ
Актер Станислав Садальский
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Гуманитарная помощь Красного Креста в Афганистане
Талибы дали МККК гарантии безопасности в Афганистане, сообщили СМИ
Сотрудник МЧС
В Ярославле один человек пострадал при пожаре на рынке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Патриарх Кирилл рассказал, как принималось решение по "Русскому экзархату"
13:29Российские туристы поделились секретами борьбы с джетлагом
13:24Онколог рассказал о перспективах лечения рака головного мозга
13:11Турция заявила об окончании второго этапа поставок компонентов С-400
13:10СК начал проверку после аварийной посадки Як-42 в аэропорту Красноярска
13:06Глава МИД Ирана: США не положат конец войне в Йемене, обвиняя во всем Иран
13:04В партии "Слуга народа" предложили упразднить должность Кличко
12:52В Красноярске жильцов десятиэтажного дома эвакуировали после хлопка
12:47Дорогу под Ярославлем, где произошло крупное ДТП, ремонтировали в августе
12:41Несколько тысяч граждан вышли из Идлиба через гуманитарный коридор в Суране
12:39Умерла вдова экс-президента Туниса
12:35В Хабаровском крае полицейский спас мужчину, на которого напали в ТЦ
12:30СК начал проверку после исчезновения вертолета в Якутии
12:29Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, пишут СМИ
12:28В Лужниках стартовал осенний велофестиваль
12:26Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл
12:25В учениях "Центр-2019" примут участие около 80 самолетов Ил-76
12:13Четверо пострадавших в ДТП под Ярославлем остаются в тяжелом состоянии
12:06Ирак опроверг сообщения о пуске беспилотников по НПЗ в Саудовской Аравии
12:06В Таджикистане назвали число сторонников ИГ* в Афганистане критическим
Лента новостейМолния