МИД рекомендовал россиянам в Гонконге избегать людных мест из-за митинга

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. МИД России рекомендует российским гражданам избегать мест массового скопления людей в Гонконге в связи с проведением митинга в районе Козуэй-бэй.
"В гонконгском районе Козуэй-бэй проходит очередной антиправительственный митинг; усилены меры безопасности; нарушено движение общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.