Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T12:05Z
https://ria.ru/20190915/1558702220.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155535/32/1555353247_0:0:3212:1807_1036x0_80_0_0_9b722fb1456ed41db0db3caf968c0087.jpg
РИА Новости

В ДНР назвали заявления Киева о статусе Донбасса саботажем "Минска-2"

11:22 15.09.2019 (обновлено: 12:05 15.09.2019)
7318
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкКошка на заборе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела. 31 мая 2019
Кошка на заборе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела. 31 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова раскритиковала нежелание Киева предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в Конституции Украины.
"Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны — это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, которое заключается как раз в решении политических вопросов, ставших собственно причиной конфликта", — говорится в заявлении Никоноровой.
Избранный глава Луганской народной республики Леонид Пасечник на церемонии инаугурации в Луганске. 21 ноября 2018
10:56РИА Новости
Глава ЛНР считает закрепление "особого статуса" Донбасса ключевым моментом
Она напомнила, что в Комплексе мер по урегулированию конфликта четко установлена необходимость амнистии и недопущения преследования лиц — участников событий в Донбассе, обязательство предоставления Киевом особого статуса Донбассу и закрепления его в Конституции Украины.
"Главное для полноценного восприятия — максимально внимательно изучить одобренный Советом Безопасности ООН документ и все фразы в нем прочитать до конца, в особенности те из них, где четко прописано, с учетом каких особенностей и каких территорий должна пройти конституционная реформа по децентрализации страны. Еще раз обращаем особое внимание представителей Украины на то, что говорить о намерении выполнять минские договоренности недостаточно — их нужно осуществлять на практике", — добавила полпред ДНР.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
09:56Радио
Глава МИД Украины заявил о подготовке ряда предложений для жителей Донбасса
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Верховная рада должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый. Он также высказался против полной амнистии участников конфликта в Донбассе. Экс-президент Украины, представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма выразил мнение, что власти Украины не согласятся на особый статус региона и выборы на неподконтрольных им территориях.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
7943126
Обсудить 5
Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваДНРВадим ПристайкоДонбассДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ: супруг и мать Заворотнюк приехали в больницу
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Пассажиры автобуса раскрыли подробности смертельного ДТП под Ярославлем
Лента
новостей
Газопровод Opal
OPAL раздора. "Приятный газовый сюрприз" для Украины и проблема для Европы
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Москве
В РПЦ прокомментировали венчание Собчак и Богомолова
Актер Станислав Садальский
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни
Флаг на корабле ВМС США
В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
Газопровод Opal
Депутат бундестага заявил, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Патриарх Кирилл рассказал, как принималось решение по "Русскому экзархату"
13:29Российские туристы поделились секретами борьбы с джетлагом
13:24Онколог рассказал о перспективах лечения рака головного мозга
13:11Турция заявила об окончании второго этапа поставок компонентов С-400
13:10СК начал проверку после аварийной посадки Як-42 в аэропорту Красноярска
13:06Глава МИД Ирана: США не положат конец войне в Йемене, обвиняя во всем Иран
13:04В партии "Слуга народа" предложили упразднить должность Кличко
12:52В Красноярске жильцов десятиэтажного дома эвакуировали после хлопка
12:47Дорогу под Ярославлем, где произошло крупное ДТП, ремонтировали в августе
12:41Несколько тысяч граждан вышли из Идлиба через гуманитарный коридор в Суране
12:39Умерла вдова экс-президента Туниса
12:35В Хабаровском крае полицейский спас мужчину, на которого напали в ТЦ
12:30СК начал проверку после исчезновения вертолета в Якутии
12:29Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, пишут СМИ
12:28В Лужниках стартовал осенний велофестиваль
12:26Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл
12:25В учениях "Центр-2019" примут участие около 80 самолетов Ил-76
12:13Четверо пострадавших в ДТП под Ярославлем остаются в тяжелом состоянии
12:06Ирак опроверг сообщения о пуске беспилотников по НПЗ в Саудовской Аравии
12:06В Таджикистане назвали число сторонников ИГ* в Афганистане критическим
Лента новостейМолния