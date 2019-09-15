В ДНР назвали заявления Киева о статусе Донбасса саботажем "Минска-2"

ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова раскритиковала нежелание Киева предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в Конституции Украины.

"Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны — это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, которое заключается как раз в решении политических вопросов, ставших собственно причиной конфликта", — говорится в заявлении Никоноровой.

Она напомнила, что в Комплексе мер по урегулированию конфликта четко установлена необходимость амнистии и недопущения преследования лиц — участников событий в Донбассе, обязательство предоставления Киевом особого статуса Донбассу и закрепления его в Конституции Украины.

"Главное для полноценного восприятия — максимально внимательно изучить одобренный Советом Безопасности ООН документ и все фразы в нем прочитать до конца, в особенности те из них, где четко прописано, с учетом каких особенностей и каких территорий должна пройти конституционная реформа по децентрализации страны. Еще раз обращаем особое внимание представителей Украины на то, что говорить о намерении выполнять минские договоренности недостаточно — их нужно осуществлять на практике", — добавила полпред ДНР.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Верховная рада должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый. Он также высказался против полной амнистии участников конфликта в Донбассе. Экс-президент Украины, представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма выразил мнение, что власти Украины не согласятся на особый статус региона и выборы на неподконтрольных им территориях.