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РИА Новости
Культура

Один из создателей "Убойной силы" Валерий Боковенко погиб в ДТП, пишут СМИ

11:20 15.09.2019 (обновлено: 12:08 15.09.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Ленинградской области в результате ДТП на 73-м году жизни погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко, сообщает "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации телеканала, авария произошла на 124-м километре трассы "Кемполово — Выра — Тосно — Шапки".
Автомобиль Mazda, за рулем которого находился Боковенко, вылетел на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с машиной марки Honda.
В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель Honda находится в тяжелом состоянии.
Валерий Боковенко родился 16 ноября 1946 года. В качестве художника-постановщика он работал над сериалами и фильмами "Убойная сила", "Меченосец", "Морские дьяволы", "Груз" и "Хуторянин".
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