Один из создателей "Убойной силы" Валерий Боковенко погиб в ДТП, пишут СМИ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Ленинградской области в результате ДТП на 73-м году жизни погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко, В Ленинградской области в результате ДТП на 73-м году жизни погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко, сообщает "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации телеканала, авария произошла на 124-м километре трассы "Кемполово — Выра — Тосно — Шапки".

Автомобиль Mazda, за рулем которого находился Боковенко, вылетел на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с машиной марки Honda.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель Honda находится в тяжелом состоянии.