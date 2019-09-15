Талибы дали МККК гарантии безопасности в Афганистане, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" в воскресенье отменило запрет на деятельность Международного комитета Красного Креста (МККК) на подконтрольной им территории Афганистана, сообщает афганский телеканал Радикальное движение "Талибан" в воскресенье отменило запрет на деятельность Международного комитета Красного Креста (МККК) на подконтрольной им территории Афганистана, сообщает афганский телеканал 1TV News со ссылкой на заявление талибов.

В своем заявлении "Талибан" отметил, что "восстанавливает прежние гарантии безопасности МККК в Афганистане" и поручает своим боевикам "проложить путь для деятельности гуманитарной организации и внимательно относиться к ее сотрудникам и оборудованию".

Сообщается, что решение принято после переговоров талибов с представителями МККК в Катаре.

По данным телеканала, представитель МККК в Афганистане Роя Мусави подтвердила, что после публикации заявления гуманитарная организация возобновила операции в Афганистане.