Пассажиров экстренно севшего Як-42 отправят из Красноярска двумя бортами

КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Пассажиров Як-42, который сел в Красноярске из-за отказа правого двигателя, разделят и отправят к местам назначения двумя бортам, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.

"Пассажиров разделили. В Омск отправят в 16.35 (12.35), В Уфу – в 17.30 (13.30 мск)", - сказал собеседник агентства.