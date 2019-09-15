Пассажиров экстренно севшего Як-42 отправят из Красноярска двумя бортами

КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Пассажиров Як-42, который сел в Красноярске из-за отказа правого двигателя, разделят и отправят к местам назначения двумя бортам, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
"Пассажиров разделили. В Омск отправят в 16.35 (12.35), В Уфу – в 17.30 (13.30 мск)", - сказал собеседник агентства.
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Ранее сообщалось, что самолет Як-42 компании "Красавиа" сел в Красноярске из-за отказа правого двигателя. Посадка прошла благополучно. На борту находились 116 пассажиров, которые направлялись в Омск и Уфу из Талакана. Ранее в аэропорту Красноярска сообщили, что пассажиры размещены на земле.