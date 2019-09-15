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РИА Новости

Пассажиров экстренно севшего Як-42 отправят из Красноярска двумя бортами

11:15 15.09.2019 (обновлено: 11:20 15.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкПрезентация самолета-лаборатории Як-42Д "Росгидромет"
Презентация самолета-лаборатории Як-42Д Росгидромет
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Пассажиров Як-42, который сел в Красноярске из-за отказа правого двигателя, разделят и отправят к местам назначения двумя бортам, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
"Пассажиров разделили. В Омск отправят в 16.35 (12.35), В Уфу – в 17.30 (13.30 мск)", - сказал собеседник агентства.
Пассажирский самолет в небе
12 сентября, 13:49РИА Новости
В Хабаровске сел самолет с треснувшим стеклом
Ранее сообщалось, что самолет Як-42 компании "Красавиа" сел в Красноярске из-за отказа правого двигателя. Посадка прошла благополучно. На борту находились 116 пассажиров, которые направлялись в Омск и Уфу из Талакана. Ранее в аэропорту Красноярска сообщили, что пассажиры размещены на земле.
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Як-42КрасАвиаУфаОмскКрасноярскПроисшествия
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