Чемезов не исключил ребрендинга Superjet

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов допускает возможность смены названия самолета Superjet 100. Об этом он рассказал в интервью Глава "Ростеха" Сергей Чемезов допускает возможность смены названия самолета Superjet 100. Об этом он рассказал в интервью РБК

По его словам, "можно сделать российское название". Какое именно, он не уточнил.

Чемезов отметил, что у Superjet есть "детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут". Для уверенной работы нужен спрос, добавил он.

По словам главы "Ростеха", необходимо уходить "от сильной зависимости от иностранных комплектующих". Каждый российский гражданский самолет на сегодняшний день убыточен, расходы на них покрываются за счет военной статьи, пояснил Чемезов.