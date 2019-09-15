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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 34 нарушения перемирия в Сирии

10:56 15.09.2019
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© РИА НовостиСитуация в провинции Идлиб в Сирии
Ситуация в провинции Идлиб в Сирии
© РИА Новости
Ситуация в провинции Идлиб в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 34 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 17, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 12, Алеппо – 10, Латакия – восемь, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – шесть, Алеппо – пять, Латакия – четыре, Хама – два", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что за прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция в Эт-Табия (провинция Дейр-Эз-Зор). Были выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонны.
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