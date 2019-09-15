Глава ЛНР считает закрепление "особого статуса" Донбасса ключевым моментом

ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник считает закрепление особого статуса Донбасса в конституции Украины ключевым моментом.

Накануне на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Верховная рада должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый.

"Накануне Вадим Пристайко присоединился к нежелающим выполнять Минские соглашения (по урегулированию в Донбассе - ред.) (экс-главе Украины - ред.) Леониду Кучме и (президенту Украины - ред.) Владимиру Зеленскому… Я напоминаю киевской стороне, что под минскими соглашениями стоят подписи четырех государств-гарантов, и в том числе Украины, документ обязателен для исполнения", - говорится в официальном заявлении главы ЛНР, предоставленном РИА Новости.

По мнению Пасечника, практически все ключевые внешнеполитические деятели Украины дали понять, что минские соглашения для них - это "лишь предмет для спекуляций и пиара, но никак не инструмент для прекращения войны и завершения пятилетнего конфликта, в ходе которого от их рук гибнут ни в чем не повинные люди".

"Процесс закрепления особого статуса в конституции Украины - ключевой момент. Не имея этого фундамента, партия президента Зеленского сможет в любой момент внести изменения в этот закон или аннулировать его действие", - говорится в заявлении.

Пасечник подчеркнул, что Зеленскому не достаточно давать обещания о прекращении войны. "Пора переходить к делу и выполнять существующие соглашения - это единственный реальный путь для установления мира в Донбассе", - подчеркнул Пасечник в заявлении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.