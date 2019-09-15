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РИА Новости

Норвежский общественник представит книгу "Наш Крым" в Симферополе

10:49 15.09.2019
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов и глава норвежской делегации Хендрик Вебер на встрече в Симферополе
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов и глава норвежской делегации Хендрик Вебер на встрече в Симферополе
© РИА Новости / Макс Ветров
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Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов и глава норвежской делегации Хендрик Вебер на встрече в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Глава общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", бизнесмен Хендрик Вебер написал книгу "Наш Крым", которая станет первым изданием в странах Европы с объективным взглядом на крымские события, сообщил председатель комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
"Хендрик Вебер, который неоднократно бывал у нас в регионе, написал книгу "Наш Крым", в которой раскрыл причины воссоединения полуострова с Россией и показал динамику развития крымского региона за последние пять лет. С книгой я уже ознакомился. Эта книга по сути станет первым изданием в странах Европы, в которой представлен объективный и взвешенный взгляд на крымские события", - сказал РИА Новости Гемпель.
Крым. Архивное фото
1 октября 2018, 19:00РИА Новости
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По его словам, Вебер презентует свою книгу в Симферополе. Книга издана на немецком языке.
"В перспективе есть планы издать книгу на русском и английском языках", - подчеркнул Гемпель.
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Юрий ГемпельКрымНорвегияОбщество
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