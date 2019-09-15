Норвежский общественник представит книгу "Наш Крым" в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Глава общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", бизнесмен Хендрик Вебер написал книгу "Наш Крым", которая станет первым изданием в странах Европы с объективным взглядом на крымские события, сообщил председатель комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
"Хендрик Вебер, который неоднократно бывал у нас в регионе, написал книгу "Наш Крым", в которой раскрыл причины воссоединения полуострова с Россией и показал динамику развития крымского региона за последние пять лет. С книгой я уже ознакомился. Эта книга по сути станет первым изданием в странах Европы, в которой представлен объективный и взвешенный взгляд на крымские события", - сказал РИА Новости Гемпель.
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По его словам, Вебер презентует свою книгу в Симферополе. Книга издана на немецком языке.
"В перспективе есть планы издать книгу на русском и английском языках", - подчеркнул Гемпель.