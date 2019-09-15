Норвежский общественник представит книгу "Наш Крым" в Симферополе

"Хендрик Вебер, который неоднократно бывал у нас в регионе, написал книгу "Наш Крым", в которой раскрыл причины воссоединения полуострова с Россией и показал динамику развития крымского региона за последние пять лет. С книгой я уже ознакомился. Эта книга по сути станет первым изданием в странах Европы, в которой представлен объективный и взвешенный взгляд на крымские события", - сказал РИА Новости Гемпель.