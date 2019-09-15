ВСУ оборудуют позиции на участке разведения сил в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют позиции на участке разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
"В районе населенного пункта Золотое на участке разведения сил и средств выявлено нахождение БТР-80 и четверых военнослужащих ВС Украины, проводивших работы по дооборудованию позиций в фортификационном отношении", - сообщили в ведомстве.
По данным Народной милиции, бронетехника украинских силовиков выявлена в районе "Светлодарской дуги", на окраине подконтрольных Киеву Светлодарска и Мироновского.
"Эта информация также подтверждается представителями миссии (СММ) ОБСЕ", - добавили в Народной милиции.
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