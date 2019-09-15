Крупная делегация из западных стран посетит Крым в конце сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Крупная делегация из западных стран, в числе которой общественники из Германии и США, посетит Крым в конце сентября – начале октября, сообщил председатель комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

"Крупная делегация общественников прибудет в Крым с ознакомительным семидневным визитом 29 сентября. В ее составе представители из Германии, США, Норвегии, Бельгии, Нидерландов", - сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, в состав делегации войдет 22 человека, в программе визита предусмотрены встречи с крымской общественностью и властью.