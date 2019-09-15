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РИА Новости

Крупная делегация из западных стран посетит Крым в конце сентября

10:39 15.09.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНабережная Ялты
Набережная Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Крупная делегация из западных стран, в числе которой общественники из Германии и США, посетит Крым в конце сентября – начале октября, сообщил председатель комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
"Крупная делегация общественников прибудет в Крым с ознакомительным семидневным визитом 29 сентября. В ее составе представители из Германии, США, Норвегии, Бельгии, Нидерландов", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, в состав делегации войдет 22 человека, в программе визита предусмотрены встречи с крымской общественностью и властью.
"Представители западных стран смогут лично увидеть, как развивается и процветает российский Крым, в котором царит межнациональное согласие и мир", - отметил Гемпель.
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