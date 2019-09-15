В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев

Пограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией. Архивное фото

Пограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Более 1,3 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в соцсети Facebook.

"За прошедшие сутки в Сирийскую арабскую республику с территорий иностранных государств возвратились 1 324 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 421 человек (женщин – 126, детей – 215), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 903 человека (женщин – 271, детей – 461), - говорится в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года из-за рубежа в Сирию вернулись 400 573 беженцев: более 126 тысяч из Ливана и более 274 тысяч из Иордании.

Уточняется, что за прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция в Эт-Табия (провинция Дейр-Эз-Зор). Были выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонны.