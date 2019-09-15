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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев

10:37 15.09.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Пограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Более 1,3 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в соцсети Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирийскую арабскую республику с территорий иностранных государств возвратились 1 324 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 421 человек (женщин – 126, детей – 215), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 903 человека (женщин – 271, детей – 461), - говорится в сообщении.
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Всего с 18 июля 2018 года из-за рубежа в Сирию вернулись 400 573 беженцев: более 126 тысяч из Ливана и более 274 тысяч из Иордании.
Уточняется, что за прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция в Эт-Табия (провинция Дейр-Эз-Зор). Были выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонны.
По данным военных, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,6 гектара территории, специалисты уничтожили 24 взрывоопасных предмета.
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