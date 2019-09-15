Синоптики рассказали, когда в Москву придут первые заморозки

"Каждый день будут поступать "полчища" дождевых туч и новые порции более холодного воздуха арктического происхождения, в результате чего температурный фон окажется на 5 градусов ниже климатической нормы и станет опережать календарь на 25 суток (соответствие 15-му октября)", - говорится в сообщении. По данным синоптиков, учитывая ветреный и влажный характер погоды, температура будет восприниматься на 3-4 градуса прохладнее реальных показателей.

Если в понедельник дневная температура будет в пределах 10-15 градусов, то к пятнице в ночные часы столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.

"В Подмосковье местами по северу и востоку заморозки до минус двух градусов, днем всего лишь плюс 6-11 градусов", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на высоте 1,5 километра температура воздуха понизится почти до минус 5 градусов, поэтому есть вероятность выпадения смешанных осадков – дождя со снегом. "В небе столичного региона к выходным кое-где вместе с дождем могут появиться первые белые "мухи" - вкрапления в осадки небольшого мокрого снега, который, тем не менее, будет носить исключительно символический, незначительный и мозаичный характер и сразу же будет таять", - указывают синоптики.