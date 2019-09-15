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РИА Новости

Страны Западной Африки договорились бороться с терроризмом в регионе

10:21 15.09.2019
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© REUTERS / JOE PENNEYВид Уагадугу
Вид Уагадугу
© REUTERS / JOE PENNEY
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Главы государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), провели в субботу в столице Буркина-Фасо Уагадугу внеочередной саммит, по итогам которого приняли декларацию по борьбе с терроризмом в регионе, следует из заявления организации.
Ранее сообщалось, что группировка, называющая себя подразделением террористической организации "Аль-Каида"*, за несколько дней до начала саммита взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Буркина-Фасо, жертвами которого стали по меньшей мере четыре человека.
Как сообщается в заявлении на сайте ЭКОВАС, президент Нигера Махамаду Иссуфу подчеркнул в ходе своей вступительной речи, что внеочередной саммит организации был созван в связи с тем, что терроризм стал угрозой для мира, безопасности и стабильности в регионе. По его словам, страны-члены ЭКОВАС должны ставить своими политическими задачами обеспечение территориальной целостности государств, безопасности граждан и их собственности, а также защиту региональных демократических институтов.
Отмечается, что по итогам саммита главы государств и правительств ЭКОВАС приняли декларацию по борьбе с терроризмом в регионе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Махамаду ИссуфуЗападная АфрикаУагадугуБезопасность
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