Черноморский флот взял на сопровождение корабль "Юма" ВМС США

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Черноморский флот взял на сопровождение судно "Юма" ВМС США, сообщил Национальный центр управления обороной России.
Корабль зашел в акваторию около 17:30 мск 14 сентября.
Third time on the Bosphorus in 2019: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea. @BenKendim1 video: https://t.co/Gd63p6VRGu pic.twitter.com/9Cr3j9OJMZ— Yörük Işık (@YorukIsik) September 14, 2019
"Юма" (Yuma) относится к типу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead. Это многоцелевые нестроевые корабли, предназначенные для оперативной переброски войск, грузов и военной техники, включая танки M1 Abrams, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций.