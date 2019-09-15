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РИА Новости

Черноморский флот взял на сопровождение корабль "Юма" ВМС США

10:15 15.09.2019 (обновлено: 10:33 15.09.2019)
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© AP Photo / Noel CelisФлаг на корабле ВМС США
Флаг на корабле ВМС США
© AP Photo / Noel Celis
Флаг на корабле ВМС США. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Черноморский флот взял на сопровождение судно "Юма" ВМС США, сообщил Национальный центр управления обороной России.
Корабль зашел в акваторию около 17:30 мск 14 сентября.
"Юма" (Yuma) относится к типу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead. Это многоцелевые нестроевые корабли, предназначенные для оперативной переброски войск, грузов и военной техники, включая танки M1 Abrams, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций.
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Черноморский флот ВМФ РоссииРоссияСШАВ мире
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Да показуха это все. Обычный транспортник, но ведь нужно маскимально растиражировать во всех сми, будто у нас самый сильный слот на свете)
15 сентября, 11:05
Nikita Komissarov
16400051
Пускай под прицелом походят ;)..пока что!...
15 сентября, 10:45
aleksandr63s2
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