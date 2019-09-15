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РИА Новости

В Тунисе началось голосование на президентских выборах

10:07 15.09.2019
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на одном из избирательных участков
Избиратель голосует на одном из избирательных участков
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Избиратель голосует на одном из избирательных участков . Архивное фото
КАИР, 15 сен - РИА Новости. Голосование началось в 8 утра по местному времени (10.00 мск) на избирательных участках в Тунисе, где в воскресенье в первом туре выбирают президента республики.
Всего к урнам должны прийти более 7 миллионов избирателей, имеющих право голоса. Участки закроются в 18 часов (20.00 мск).
Жест V на фоне тунисского флага. Архивное фото
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Процедура выборов президента в Тунисе
В стране были организованы порядка 30 тысяч пунктов для голосования, охрану выборов обеспечивают около 70 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Накануне прошел первый из трех дней голосования за рубежом, где зарегистрированы около 400 тысяч тунисских избирателей. Наблюдатели фиксировали низкую явку, однако они ожидают значительный рост числа проголосовавших в воскресенье и понедельник.
Из зарегистрированных избиркомом 26 кандидатов к выборам дошли только 24 претендента. Двое кандидатов накануне голосования отказались от борьбы в пользу тунисского министра обороны Абдель Карима аз-Збейди. Ожидается, что конкуренцию аз-Збейди составят премьер-министр Юсеф аш-Шахед, медиамагнат Набиль Каруи и исламист Абдельфаттах Муру. Все эти кандидаты имеют практически равные шансы преодолеть первый тур и выйти во второй.
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Предварительные результаты первого тура в Тунисе объявят 17 сентября, второй тур, в случае необходимости, пройдет до 13 октября.
Досрочные президентские выборы в Тунисе были назначены после смерти 25 июля этого года 92-летнего Аль-Баджи Гаида ас-Себси, руководившего страной последние пять лет. Изначально голосование планировалось на 17 ноября.
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