В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет

ТЕГЕРАН, 15 сен – РИА Новости. Две базы США и один американский корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских военных, по которым будет нанесен удар в случае военных действий, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

"База аль-Удейд (расположенная в Катаре), база аз-Зафра (расположенная в ОАЭ) и один американский корабль в Оманском заливе находятся под прицелом, а в случае ответа со стороны Америки, мы бы ударили по ним", — цитирует агентство Tasnim Хаджизаде.

Он отметил, что все американские корабли и базы, которые расположены в пределах 2 тысяч километров, находятся в зоне досягаемости иранских ракет.

В свою очередь, в МИД Ирана назвали ложью заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран.

В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Они возникли на принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятиях в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от Эр-Рияда. В результате была приостановлена добыча 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки, что превышает половину производства нефти в этой стране.