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РИА Новости

В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет

10:07 15.09.2019 (обновлено: 12:55 15.09.2019)
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© AP Photo / Vahid SalemiВыставка вооружения в Тегеране, Иран
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Выставка вооружения в Тегеране, Иран . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 сен – РИА Новости. Две базы США и один американский корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских военных, по которым будет нанесен удар в случае военных действий, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

"База аль-Удейд (расположенная в Катаре), база аз-Зафра (расположенная в ОАЭ) и один американский корабль в Оманском заливе находятся под прицелом, а в случае ответа со стороны Америки, мы бы ударили по ним", — цитирует агентство Tasnim Хаджизаде.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
04:18РИА Новости
В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана
Он отметил, что все американские корабли и базы, которые расположены в пределах 2 тысяч километров, находятся в зоне досягаемости иранских ракет.
В свою очередь, в МИД Ирана назвали ложью заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран.
В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Они возникли на принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятиях в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от Эр-Рияда. В результате была приостановлена добыча 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки, что превышает половину производства нефти в этой стране.
Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что НПЗ атаковали их бойцы с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.
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ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Поддерживаю позицию Ирана. Агрессора можно остановить только силой.
15 сентября, 11:02
Владимир Ф. Быченков
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Вы барабаны войны бьете . Мировое сообщество, в виде СБ ООН в 2013 единогласно ввели санкции к Ирану за его ядерную программу. И Россия и Китай проголосовали за. Президент США неоднократно заявлял, что он не стремится решать проблему с Ираном военным способом, у него для этого есть другие возможности. Так, что барабаны войны можно зачехлить.
15 сентября, 12:06
ДПДубль Пусто
65620006
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