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РИА Новости

На Дальнем Востоке 137 населенных пунктов остаются подтопленными

09:50 15.09.2019
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Янышев
Паводок в Хабаровске
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Дальневосточном федеральном округе остаются подтопленными 137 населенных пунктов, сообщает пресс-служба МЧС России.
По состоянию на утро 12 сентября в ДФО подтоплены были 97 населенных пунктов, 958 жилых домов, 3650 приусадебных участков и 144 участка автомобильных дорог.
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"В настоящее время на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области, в 16 муниципальных районах остаются подтопленными 137 населенных пунктов, 774 жилых дома, 3796 приусадебных участков, один мост и 153 участка автомобильных дорог. Пострадавших, отрезанных населенных пунктов нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что частично подтоплена взлетно-посадочная полоса в аэропорту Комсомольска-на-Амуре.
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"Организовано информирование пассажиров, планируемое время восстановления работы аэропорта в штатном режиме – 16 сентября", - добавляют в МЧС.
Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Уровни реки Амур у населенных пунктов превысили неблагоприятные отметки. Тайфун принес в районы Приморского края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен также в районах Приморья.
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