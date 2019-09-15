На Дальнем Востоке 137 населенных пунктов остаются подтопленными

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Дальневосточном федеральном округе остаются подтопленными 137 населенных пунктов, сообщает пресс-служба МЧС России.

По состоянию на утро 12 сентября в ДФО подтоплены были 97 населенных пунктов, 958 жилых домов, 3650 приусадебных участков и 144 участка автомобильных дорог.

"В настоящее время на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области, в 16 муниципальных районах остаются подтопленными 137 населенных пунктов, 774 жилых дома, 3796 приусадебных участков, один мост и 153 участка автомобильных дорог. Пострадавших, отрезанных населенных пунктов нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что частично подтоплена взлетно-посадочная полоса в аэропорту Комсомольска-на-Амуре.

"Организовано информирование пассажиров, планируемое время восстановления работы аэропорта в штатном режиме – 16 сентября", - добавляют в МЧС.