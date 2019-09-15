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РИА Новости

Иран опроверг заявления США об атаках на Саудовскую Аравию

09:49 15.09.2019 (обновлено: 10:25 15.09.2019)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 15 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана назвало ложью заявление госсекретаря США Майка Помпео, что за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран.
"Политика по оказанию "максимального давления", которой следовали американцы, по-видимому, по причине ее провала устремилась в сторону "максимальной лжи", - заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя заявление Помпео.
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Он отметил, что подобные заявления больше похожи на "подготовку почвы" со стороны секретных организаций и разведки для действий США в будущем.
Говоря о кризисе в Йемене, Мусави указал, что единственный путь покончить с конфликтом в этой стране – это остановить атаки действующей там коалиции во главе с Саудовской Аравией, а также прекратить ее поддержку странами Запада.
Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.
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МИД ИранаСаудовская АравияИранВ мире
Популярные комментарии
Откровенная ложь и есть. Как всегда. Чтоб оправдать свои призывы к агрессии.
15 сентября, 10:00
lyuda.terenteva.55
15000223
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