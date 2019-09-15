Иран опроверг заявления США об атаках на Саудовскую Аравию

ТЕГЕРАН, 15 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана назвало ложью заявление госсекретаря США Майка Помпео, что за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран.

"Политика по оказанию "максимального давления", которой следовали американцы, по-видимому, по причине ее провала устремилась в сторону "максимальной лжи", - заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя заявление Помпео.

Он отметил, что подобные заявления больше похожи на "подготовку почвы" со стороны секретных организаций и разведки для действий США в будущем.

Говоря о кризисе в Йемене, Мусави указал, что единственный путь покончить с конфликтом в этой стране – это остановить атаки действующей там коалиции во главе с Саудовской Аравией, а также прекратить ее поддержку странами Запада.