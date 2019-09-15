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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

09:45 15.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы в Москве во время дождя
Пешеходы в Москве во время дождя
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пешеходы в Москве во время дождя. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Пасмурная погода с сильными дождями ближе к вечеру ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до 15 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Будет облачно с прояснениями, начиная с 18 часов зарядят обложные дожди. В столице сегодня температура не выше 13-15, по области – 11-16", - сказал Тишковец.
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Он заявил, что такая температура немного прохладнее климатической нормы.
Метеоролог добавил, что ветер будет западный - юго-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление начнет резко падать и составит 739 миллиметров ртутного столба.
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