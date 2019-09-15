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РИА Новости

Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:45 15.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗдание, подвергшееся пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
Здание, подвергшееся пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 22 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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09:26РИА Новости
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны (ВСУ - ред.) составило 17 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из гранатометов и стрелкового оружия, общее количество примененных боеприпасов – 31, добавил он.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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