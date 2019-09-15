Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 22 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны (ВСУ - ред.) составило 17 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.