Сноуден рассказал о жизни в Москве

ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости, Мария Табак. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в мемуарах "Личное дело" (Permanent Record) рассказал, что слегка меняет свою внешность, выходя в Москве на улицу. Книга, которая поступит в продажу 17 сентября, имеется в распоряжении РИА Новости.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.

"Куда бы я ни шел, я стараюсь немного менять свой внешний вид. Могу избавиться от бороды или надеть другие очки. Я никогда не любил холод, пока не понял, что шапка и шарф дают самую удобную и неподозрительную анонимность. Я меняю ритм и скорость походки и, вопреки мудрому совету моей матери, смотрю в противоположную движению сторону, когда перехожу дорогу", - рассказывает Сноуден.

Он не говорит таксистам свой адрес, предпочитая дойти до автобусной остановки или одного из соседних домов. Москву Сноуден называет "огромным странным городом" и признается, что особых успехов в русском языке пока не достиг. "Русский у Линдсей (Линдсей Миллс - жена Сноудена – ред.) лучше, чем мой", - отмечает он.

Сноуден отметил, что до приезда Линдсей не испытывал особой потребности выходить за пределы своей квартиры. Линдсей настояла на том, что они должны как следует посмотреть Москву, пара побывала в Большом театре, посещает музеи. "Там (в театре) было так много народа, в зале было тесно. Линдсей почувствовала мой дискомфорт. Когда свет погас, а занавес поднялся, она наклонилась ко мне, ткнула меня локтем под ребра и шепнула: "Никто из этих людей не пришел сюда ради тебя. Они пришли ради этого", - рассказывает Сноуден.