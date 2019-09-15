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РИА Новости

Сноуден объяснил причины, побудившие его опубликовать секретные материалы

09:19 15.09.2019 (обновлено: 10:30 15.09.2019)
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© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден
© AP Photo
ЛОНДОН, 15 сен — РИА Новости, Мария Табак. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в мемуарах "Личное дело" (Permanent Record) объяснил причины, сподвигнувшие его на публикацию секретных документов американских спецслужб. Книга, которая поступит в продажу 17 сентября, имеется в распоряжении РИА Новости.
"Конституционная система функционирует в целом, только если все три ее ветви работают как положено. Когда все три не только перестают работать, но перестают сознательно и координированно, результатом становится культура безнаказанности. Я понял, что был ненормальным, воображая, что Верховный суд, или конгресс, или президент Обама, дистанцирующийся от администрации Джорджа Буша — младшего, когда-либо привлекут к ответу разведсообщество — за что бы то ни было", — пишет Сноуден.
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"Пришло время принять тот факт, что разведсообщество ставит себя выше закона, а учитывая, насколько разрушена система, оно право в этом. Разведсообщество поняло правила нашей системы лучше, чем люди, создавшие ее, и использовало это знание в своих целях. Они "хакнули" Конституцию", — убежден Сноуден.
По его мнению, единственным адекватным ответом на преступление подобного масштаба было обнародование секретных программ.
"Полное раскрытие аппарата массовой слежки, не мной, а средствами массовой информации — по сути, четвертой ветвью американской власти, защищенной биллем о правах, — это был единственный ответ, адекватный масштабу преступления", — пояснил Сноуден свое решение.
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Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.
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