Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Актер Станислав Садальский показал подписчикам в Актер Станислав Садальский показал подписчикам в Instagram свою переписку с Анастасией Заворотнюк.

Артист опубликовал скриншот, из которого следует, что актриса благодарит его за поддержку. Когда было отправлено это сообщение, непонятно, но на последний вопрос "Тебе помощь нужна?" собеседница не ответила.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание. Несколько дней назад ряд изданий написали, что актрису экстренно госпитализировали в одну из клиник Москвы и ввели в медикаментозную кому.

По словам продюсера Андрея Разина, у артистки последняя стадия рака головного мозга и "врачи бессильны". При этом он не уточнил, откуда у него такая информация.