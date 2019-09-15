Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T09:08Z
https://ria.ru/20190915/1558700464.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/102862/97/1028629755_0:265:2200:1503_1036x0_80_0_0_7aeb8aaa228f72cbc9031397399f7443.jpg
РИА Новости

Сноуден включил в мемуары дневники своей жены

09:08 15.09.2019
1790
© РИА Новости / Анатолий Кучерена / Перейти в фотобанкЭдвард Сноуден и его подруга Линдсей Миллс
Эдвард Сноуден и его подруга Линдсей Миллс
© РИА Новости / Анатолий Кучерена
Перейти в фотобанк
Эдвард Сноуден и его подруга Линдсей Миллс. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 сен – РИА Новости, Мария Табак. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден включил в мемуары "Личное дело" (Permanent Record) отрывки из дневников своей подруги (ныне жены) Линдсей Миллс. Книга, которая поступит в продажу 17 сентября, имеется в распоряжении РИА Новости.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.
Эдвард Сноуден
Вчера, 09:36Радио
Сноуден рассказал о своей тайной свадьбе в России
В книге Сноуден рассказал, как проводил Линдсей, ехавшую на Гавайи с друзьями, как плакал после ее ухода, понимая, какую боль причинит ей и всей своей семье, как отпросился с работы, сказавшись больным, как оставил на кухне телефон и записку для Миллс с текстом "Меня вызвали на работу. Я люблю тебя", как отправился в аэропорт, где купил за наличные билет в Токио, а затем в Токио – билет до Гонконга.
"Двадцатого мая я приехал в Гонконг, город, где мир впервые встретился со мной", - пишет Сноуден.
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи
Вчера, 23:35РИА Новости
Сноуден хочет получить убежище во Франции
"Вдали от дома я был поглощен мыслями о Линдсей. Я остерегался рассказывать ее историю – историю того, что происходило с ней после того, как я уехал: допросы ФБР, слежка, внимание прессы, запугивание в интернете, непонимание и боль, злость и печаль. Наконец, я осознал, что только Линдсей может рассказать об этом периоде. Ни у кого нет такого опыта, и, более того, ни у кого нет такого права. К счастью, Линдсей с юности вела дневник, записывая события своей жизни и делая наброски. Она благородно разрешила мне включить несколько страниц в эту книгу", - пишет Сноуден.
Он отметил, что все упоминающиеся в дневнике Линдсей имена изменены, за исключением имен членов семьи. В книгу включены фрагменты записей периода с 22 мая по 2 июля 2013 года.
Эдвард Сноуден
13 сентября, 04:10РИА Новости
Сноуден назвал условия, при которых согласился бы вернуться в США
В последней записи Линдсей рассказывает, как после обыска ФБР у нее остались лишь несколько вещей Сноудена, которые она сожгла в жестяном баке.
Пламя напомнило ей поездку к вулкану Килауэа на Гавайях, и действия своего возлюбленного она также сравнивает с вулканом.
"Этот вулкан Эд разрушит все? Но я помню, как гид на Килауэа говорил, что вулканы имеют лишь краткосрочное разрушительное действие. В долгосрочной перспективе они двигают мир вперед. Они создают острова, охлаждают планету, обогащают почву. Их лава сначала течет бесконтрольно, а потом остывает и твердеет. Пепел, который они выбрасывают в воздух, оседает как минералы, которые оплодотворяют землю и позволяют новой жизни расти", - пишет Миллс.
Портрет Эдварда Сноудена на улице в Гонконге
1 августа, 17:21РИА Новости
Мемуары Сноудена появятся в продаже в 20 странах мира 17 сентября
Вспоминая встречу с Линдсей в Москве, Сноуден признается, что был готов к тому, что возлюбленная ударит его.
"Но когда я открыл дверь, она дотронулась рукой до моей щеки, и я сказал ей, что люблю ее. "Заткнись, - сказала она, - я знаю", - вспоминает Сноуден в заключительной главе книги под названием "Любовь и ссылка".
"Она (Миллс) всегда легче смеется, она более терпелива, благородна и добра, чем я. Сегодня мы празднуем нашу годовщину. Линдсей переехала сюда три года назад, и ровно два года назад в этот день мы поженились", - гласят заключительные строки книги.
1350002
Обсудить 2
ФБРЭдвард СноуденThe Washington PostФедеральное бюро расследований СШАШереметьево (аэропорт)РоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
РИА
Новости
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ: супруг и мать Заворотнюк приехали в больницу
Актер Станислав Садальский
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Лента
новостей
Эдвард Сноуден
Сноуден объяснил причины, побудившие его опубликовать секретные материалы
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Пассажиры автобуса раскрыли подробности смертельного ДТП под Ярославлем
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Москве
В РПЦ прокомментировали венчание Собчак и Богомолова
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал о жизни в Москве
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни
Газопровод Opal
OPAL раздора. "Приятный газовый сюрприз" для Украины и проблема для Европы
Парк ангелов в Кемерово
В Кемерово на месте сгоревшей "Зимней вишни" открыли "Парк ангелов"
Флаг на корабле ВМС США
В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Патриарх Кирилл рассказал, как принималось решение по "Русскому экзархату"
13:29Российские туристы поделились секретами борьбы с джетлагом
13:24Онколог рассказал о перспективах лечения рака головного мозга
13:11Турция заявила об окончании второго этапа поставок компонентов С-400
13:10СК начал проверку после аварийной посадки Як-42 в аэропорту Красноярска
13:06Глава МИД Ирана: США не положат конец войне в Йемене, обвиняя во всем Иран
13:04В партии "Слуга народа" предложили упразднить должность Кличко
12:52В Красноярске жильцов десятиэтажного дома эвакуировали после хлопка
12:47Дорогу под Ярославлем, где произошло крупное ДТП, ремонтировали в августе
12:41Несколько тысяч граждан вышли из Идлиба через гуманитарный коридор в Суране
12:39Умерла вдова экс-президента Туниса
12:35В Хабаровском крае полицейский спас мужчину, на которого напали в ТЦ
12:30СК начал проверку после исчезновения вертолета в Якутии
12:29Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, пишут СМИ
12:28В Лужниках стартовал осенний велофестиваль
12:26Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл
12:25В учениях "Центр-2019" примут участие около 80 самолетов Ил-76
12:13Четверо пострадавших в ДТП под Ярославлем остаются в тяжелом состоянии
12:06Ирак опроверг сообщения о пуске беспилотников по НПЗ в Саудовской Аравии
12:06В Таджикистане назвали число сторонников ИГ* в Афганистане критическим
Лента новостейМолния