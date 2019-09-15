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РИА Новости

OPAL раздора. "Приятный газовый сюрприз" для Украины и проблема для Европы

08:47 15.09.2019 (обновлено: 09:30 15.09.2019)
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© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод Opal
Газопровод Opal
© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KG
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В субботу, 14 сентября, "Газпром" снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Десятого сентября Европейский суд в Люксембурге по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности сухопутного продолжения "Северного потока — 1" — газопровода OPAL.
Польский концерн PGNiG высказывал претензии насчет того, что OPAL был неправомерно исключен из механизма европейского урегулирования, запрещающего монопольное использование газопроводов.
В "Нафтогазе" решение суда назвали приятным сюрпризом для Украины. Оно имеет огромное значение для Киева, так как "Газпрому" придется сократить использование "Северного потока" и Россия не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину.
"Учитывая ограниченную возможность использования газопровода Opal, "Газпром" будет вынужден сократить использование "Северного потока", что, вероятно, не позволит полностью отказаться от транзита газа через Украину", — пояснил глава польского Минэнерго Кшиштоф Тхужевский.
Газопровод OPAL
Вчера, 22:04РИА Новости
Газопровод OPALКрупнейший трубопровод северо-запада Европы OPAL соединяет "Северный поток" с европейской газотранспортной системой. 14 сентября "Газпром" снизил использование его транзитных мощностей с 90 до 50%, выполняя решение суда Евросоюза. Одновременно он увеличил поставки по трубопроводу NEL, который также принимает голубое топливо из России.
Глава польского энергетического концерна PGNIG Петр Вожняк, в свою очередь, заявил, что новые условия помогут увеличить транзит газа через Украину минимум на 12,5 миллиарда кубометров в год.
"Это меняет переговорную позицию Украины, которая значительно улучшится", — сказал Вожняк.

Порция запретов

Федеральное агентство по сетям 13 сентября издало распоряжение о немедленном исполнении вердикта Европейского суда общей юрисдикции в Люксембурге, который признал неправомерность решения о предоставлении "Газпрому" права полностью использовать мощности газопровода OPAL, отведенного в 2011 году от "Северного потока — 1" и проходящего от балтийского побережья Германии до Чехии.
В частности, оператору OPAL запрещено 16 сентября участвовать в аукционе на поставки по газопроводу. А "Газпрому" запрещено использовать мощности трубопровода. У российского концерна есть "альтернативные транспортные маршруты" для выполнения обязательств по поставкам газа в Евросоюз.
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Вчера, 09:53РИА Новости
ГТС Украины и Словакии готовы заместить услуги газопровода OPAL
Компания OPAL Gastransport 14 сентября ввела ограничения для "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода. Как свидетельствуют данные оператора OPAL, к 09:00 (10:00 мск) поставки газа через пункт в Грайфсвальде сократились до 32,76 миллиона киловатт в час с примерно 44 миллионов днем ранее. В то же время выросли поставки газа из "Северного потока" через другой газопровод — NEL.
"Если "Газпром" хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся. Как делали это до того, как "Газпром" получил монопольный доступ к OPAL", — написал в Facebook глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Борьба" с монополизмом

Газопровод OPAL — это продолжение "Северного потока — 1" по европейской территории. Протяженность трубы — 470 километров. Она проходит от города Грейфсвальда в Германии, который расположен на побережье Балтийского моря, до границы с Чехией.
По сути, этот газопровод соединяет газотранспортные системы Западной и Центральной Европы. Газопровод способен перекачивать 36 миллиардов кубометров газа в год.
Построенный "Газпромом" и Wintershall в 2011 году газопровод OPAL долгое время стоял наполовину пустым. До 2016 года "Газпром", согласно антимонопольным требованиям Третьего энергопакета ЕС, имел право использовать OPAL только на 50 процентов. Европейцы таким образом якобы борются с монополизмом на рынке газа.
Хотя эксперты тогда отмечали, что, кроме "Газпрома", проводящего через OPAL газ "Северного потока", других поставщиков с такими объемами в этой зоне нет, и труба оставалась полупустой.
Газопровод Opal
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Осенью 2016 года было найдено решение: Еврокомиссия согласилась сократить резерв до десяти процентов, а оставшиеся мощности выставить на открытый аукцион. Купить их мог любой желающий, но, кроме Газпрома, они никому больше не были нужны. Таким образом, "Газпром" получил право использовать OPAL на 80-90 процентов в долгосрочной перспективе (а при определенных условиях, в случае краткосрочной необходимости — на все 100 процентов).
У этого решения возникли противники в Польше, которые обжаловали соглашение об урегулировании в отношении мощностей OPAL. Варшава аргументировала, что это противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения, например через Украину.
Польша нашла угрозу и для себя — увеличение поставок по OPAL якобы ведет к снижению транзита российского газа по газопроводу "Ямал — Европа" через Польшу. И Варшава добилась приостановки действия решения ЕК о расширении доступа "Газпрома" к OPAL в конце декабря 2016 года. Проведение аукционов заблокировали до марта 2018 года.
Заработала на этом и Украина — в период временного ограничения работы OPAL дополнительные доходы НАК "Нафтогаз Украины" от транзита газа составили около 300 миллионов долларов.
В июле 2017 года Европейский суд все-таки принял решение снять обеспечительные меры по иску Польши. Однако сам иск, поданный польской PGNiG к Еврокомиссии в декабре 2016 года, оставался на рассмотрении суда ЕС. И только теперь решение по нему было принято.
Оно означает, что доступ "Газпрома" к мощностям OPAL снова ограничили 50% (18 миллиардов кубов в год).

Позиции Украины усилились, но Европа беспокоится

Для "Нафтогаза Украины" решение Европейского суда стало приятным сюрпризом.
В марте 2017 года украинская компания вслед за Польшей подала иск в Европейский суд против ЕК, в котором пыталась опротестовать решение ЕК о возможности расширения доступа "Газпрома" к OPAL. Именно благодаря решению Еврокомиссии "Газпром" смог полностью загрузить "Северный поток" и уменьшить транзит украинской ГТС примерно на 16 миллиардов кубометров в год. Однако в марте 2018 года Европейский суд отклонил иск "Нафтогаза" к Еврокомиссии. Та, в свою очередь, выразила удовлетворение тем, что суд поддержал законность ее решения.

"В 2017 году мы подавали наш собственный иск в Европейский суд по тем же основаниям. К сожалению, его отклонили из-за ограниченного права компаний обращаться в суды ЕС. Однако сегодняшний вердикт подтвердил обоснованность нашей позиции", — заявил Андрей Коболев.

Время для нанесения удара по "Газпрому" выбрано удачное: ЕС, Украина и Россия начинают газовые переговоры — назначена дата первого раунда, 19 сентября. И сейчас европейский суд принял решение, неприятное для "Газпрома" и его партнеров. Это дает козырь Украине на переговорах по транзиту газа.
Впрочем, это неприятная новость не только для России, но и для Европы. Поскольку уверенности в том, что Москва и Киев все-таки подпишут новый транзитный договор с 1 января 2020 года, по-прежнему нет. И риски газового кризиса никуда не исчезли, что бы там ни заявляли поляки.
Киев по-прежнему может отказаться подписать новый транзитный контракт.
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В миреЭкономика
Популярные комментарии
Долой украинский транзит.не будет транзита не будет споров..
15 сентября, 09:28
skalin26
4901000
Для поляков нагадить России - это святое. Они и 404 поддерживают только лишь в пику нам, а оставь наедине - передерутся-поубивают друг дружку. Нужен качественный, асимметричный ответ, эти понимают только по-плохому. Кшиштоф, Кшиштоф... нума-нума-е!)
15 сентября, 09:14
Александр 792
4311000
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