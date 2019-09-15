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РИА Новости

В Якутии пропал вертолет

08:12 15.09.2019 (обновлено: 11:55 15.09.2019)
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© РИА Новости / Александр КовалевВертолет Eurocopter
Вертолет Eurocopter
© РИА Новости / Александр Ковалев
Вертолет Eurocopter. Архивное фото
ЯКУТСК, 15 сен – РИА Новости. Вертолет Eurocopter добывающего предприятия не выходит на связь в Оймяконском улусе Якутии, на борту находились три человека, на поиски привлечены вертолеты частных компаний, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
"В воскресенье в ГУ МЧС России по Якутии поступила информация о том, что пилот вертолета Eurocopter, выполнявший полеты на территории Оймяконского и Томпонского районов, не выходит на связь", — рассказали в ведомстве.
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В настоящий момент установлено, что воздушное судно вылетело по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района — озеро Аяма — ручей Уточан — Усть-Нера для перевозки ранее заготовленной рыбы.

"На борту находился пилот и два пассажира. Сработки аварийного маяка не происходило, при движении по маршруту в сторону устья ручья Уточан на территории Оймяконского района пилот перестал выходить на связь", — отмечает пресс-служба.

По информации МЧС, для поисков с озера Аяма в район рыболовецкой базы устья реки Уточан вылетел другой вертолеEurocopter" и вертолет "Robinson из поселка Усть-Нера, принадлежащие частным компаниям.
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В свою очередь, источник РИА Новости в администрации Оймяконского района рассказал, что пропавший вертолет принадлежит ООО "Нера-Антагачан", ведущего работы по добыче руды и драгметаллов.
"Известно, что вертолет вылетел с участка 13 сентября и на следующий день должен был прилететь в райцентр — поселок Усть-Нера. На борту находились пилот и двое работников артели. Силами другой артели организован поиск с воздуха", — поделился источник.
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EurocopterЯкутияПроисшествия
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