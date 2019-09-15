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РИА Новости

Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

08:06 15.09.2019 (обновлено: 11:32 15.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 сен — РИА Новости. Украинские силовики один раз за субботу нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики в пятницу четыре раза нарушили перемирие. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00:01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины
Вчера, 14:54РИА Новости
В ЛНР обвинили силовиков в размещении техники вблизи жилых домов в Донбассе
"За 14 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", — заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по населенному пункту Калиново.
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