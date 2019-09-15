Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 15 сен — РИА Новости. Украинские силовики один раз за субботу нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики в пятницу четыре раза нарушили перемирие. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00:01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 14 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", — заявил представитель ЛНР.