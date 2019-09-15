В Фанаре нашли "виновного" в ситуации с церковью на Украине

АФИНЫ, 15 сен — РИА Новости. В Константинопольском патриархате возложили ответственность за ситуацию с церковью на Украине на митрополита Пирейского Серафима, выступившего против предоставления автокефалии "новой церкви", в Фанаре обвинили его также в "систематическом укреплении российского арсенала".

Открытое письмо греческому митрополиту под заголовком "Вы ответственны..." опубликовано в блоге "Свет Фанара" за подписью его редактора Панайотиса Андриопулоса. В церковных кругах его называют одним из советников патриарха Константинопольского Варфоломея и активным сторонником автокефалии.

Поводом стала большая статья Серафима от 12 сентября на сайте митрополии, где он называет незаконным и недействительным предоставление автокефалии Украине, обвиняет патриарха Варфоломея во вмешательстве в чужую юрисдикцию и предлагает срочно собрать всеправославный собор, чтобы "справиться с величайшей опасностью разрушения церковного единства". Серафим — один из самых влиятельных в Греции митрополитов, его статью перепечатали большинство церковных СМИ Греции, где в октябре украинская тема будет обсуждаться на архиерейском соборе.

В открытом письме говорится, что митрополит "и его единомышленники торпедировали святой и великий Всеправославный собор" на Крите, "яростно сражались" против собора, "который готовился почти столетие", и называли его "еретическим".

Автор статьи пишет, что Серафим выступает вместе с Русской православной церковью. "Вы (и ваши единомышленники) обстановкой, которую вы создали вокруг Священного Собора, дали сильный повод русским, чтобы они в итоге не приехали на Крит", — говорится в статье.

"Вы несете ответственность и за ситуацию на Украине, 28.01.2019 на сайте отдела внешних церковных связей Русской Церкви опубликован текст вашей канцелярии, озаглавленный: "Митрополит Пирейский об украинской проблеме: "Православие ведут к великому расколу". Это же вы говорите и в своем недавнем тексте, и, якобы борясь, вы систематически укрепляете российский арсенал", — отмечается в статье.

В открытом письме приводится фотография страницы Московской патриархии с январской статьей Серафима. "Я вас называю "антипатриарший", — заключает автор.

В октябре пройдет заседание архиерейского собора Греческой православной церкви, на котором будет рассмотрена проблема предоставления автокефалии Украине. До настоящего времени Элладская церковь еще не выработала официальной позиции по этому вопросу. Ряд ее видных представителей, как и многие иерархи других поместных православных церквей мира, высказываются за проведение всеправославного совещания для соборного обсуждения церковной ситуации и действий патриарха Константинопольского Варфоломея на Украине.

Несколько дней назад духовенство Элладской православной церкви опубликовало открытое письмо с призывом к архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму и иерархам не признавать "новую церковь" Украины.

"Новая церковь" Украины — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) — раскольническая структура, образованная в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя.