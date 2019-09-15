В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Экспедиционный транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.
Этот корабль заходит в Черное море в третий раз за текущий год.
Third time on the Bosphorus in 2019: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea. @BenKendim1 video: https://t.co/Gd63p6VRGu pic.twitter.com/9Cr3j9OJMZ— Yörük Işık (@YorukIsik) September 14, 2019
USNS Yuma относится к типу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead. Это многоцелевые нестроевые корабли, предназначенные для оперативной переброски войск, грузов и военной техники, включая танки M1 Abrams, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций.
Летная палуба позволяет эксплуатировать вертолет CH-53E Super Stallion. Вооружение состоит из четырех крупнокалиберных пулеметов M2.
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