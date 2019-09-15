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РИА Новости

В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США

06:41 15.09.2019 (обновлено: 09:32 15.09.2019)
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© AP Photo / Noel CelisФлаг на корабле ВМС США
Флаг на корабле ВМС США
© AP Photo / Noel Celis
Флаг на корабле ВМС США. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Экспедиционный транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.
Этот корабль заходит в Черное море в третий раз за текущий год.
USNS Yuma относится к типу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead. Это многоцелевые нестроевые корабли, предназначенные для оперативной переброски войск, грузов и военной техники, включая танки M1 Abrams, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций.
Летная палуба позволяет эксплуатировать вертолет CH-53E Super Stallion. Вооружение состоит из четырех крупнокалиберных пулеметов M2.
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Популярные комментарии
Почему "это" плавает не у своих берегов?
15 сентября, 07:00
Калибр Посейдоныч
33520728
Топители американских кораблей подтягиваются потихоньку.))))))
15 сентября, 09:24
мпмихаил пронин
4040014
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