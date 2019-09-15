У "Парка ангелов" в Кемерово построили новый ТЦ вместо "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 15 сен — РИА Новости. Новый торговый центр, который заменит сгоревшую "Зимнюю вишню", построили рядом с "Парком ангелов" в Кемерово, открытие ожидается к концу 2019 года или в начале 2020-го, сообщил журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе пресс-тура.

На месте сгоревшей "Зимней вишни" в воскресенье открыли сквер в память о погибших. В "Парке ангелов" построили детскую площадку, три фонтана, смотровую площадку и высадили 500 видов растений и деревьев, среди которых 60 сосен — по числу жертв пожара. В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри которой написаны имена всех погибших.

Рядом с "Парком ангелов" за пять месяцев построили новый торговый центр. Пока там нет внутренней отделки. Его откроют либо к концу 2019-го, либо в начале следующего года, сообщил Цивилев.

То, что новый торговый центр построили не на старом месте, принципиальное решение, отметил он.

"Принципиально — он не на этом месте (не на месте сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня"), он в стороне", — сказал Цивилев, уточнив, что о новом ТЦ просили жители района.