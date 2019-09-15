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РИА Новости

У "Парка ангелов" в Кемерово построили новый ТЦ вместо "Зимней вишни"

06:36 15.09.2019 (обновлено: 11:34 15.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкСнос здания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Снос здания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 15 сен — РИА Новости. Новый торговый центр, который заменит сгоревшую "Зимнюю вишню", построили рядом с "Парком ангелов" в Кемерово, открытие ожидается к концу 2019 года или в начале 2020-го, сообщил журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе пресс-тура.
На месте сгоревшей "Зимней вишни" в воскресенье открыли сквер в память о погибших. В "Парке ангелов" построили детскую площадку, три фонтана, смотровую площадку и высадили 500 видов растений и деревьев, среди которых 60 сосен — по числу жертв пожара. В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри которой написаны имена всех погибших.
Рядом с "Парком ангелов" за пять месяцев построили новый торговый центр. Пока там нет внутренней отделки. Его откроют либо к концу 2019-го, либо в начале следующего года, сообщил Цивилев.
То, что новый торговый центр построили не на старом месте, принципиальное решение, отметил он.
"Принципиально — он не на этом месте (не на месте сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня"), он в стороне", — сказал Цивилев, уточнив, что о новом ТЦ просили жители района.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.
Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде
30 июля, 10:35РИА Новости
Начальник пожарного Генина считает разумными его действия в "Зимней вишне"
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