Российские военные доставили еду и одежду в село провинции Алеппо

"Этот населенный пункт в 30 километрах к северу от города Алеппо сильно пострадал в ходе боевых действий, он находится в пятой (последней, самой северной - прим. ТАСС) зоне деэскалации. Мы привезли сюда 500 продовольственных наборов и 500 комплектов одежды, общим весом более трех тонн. В каждый набор входят мука, рис, сахар, чай и сгущенное молоко", - сказал Шатайло.

По данным местных властей, в Маарет-умм-Хауш проживают 3,5 тысячи человек, до войны их основным занятием было сельское хозяйство. В настоящее время в селе не восстановлено водоснабжение, люди практически лишены возможности прокормить семьи. Кроме того, жители не могут оперативно получать медицинскую помощь, поскольку в ближайших окрестностях нет ни одной больницы. "Офицеры ЦПВС пообещали в ближайшее время провести еще одну акцию в этом районе с привлечением военных медиков", - отметил представитель центра.