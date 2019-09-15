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РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные доставили еду и одежду в село провинции Алеппо

06:05 15.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 15 сен - РИА Новости. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили более 3 тонн продовольствия и одежды в село Маарет-умм-Хауш в северной провинции Алеппо, сообщил журналистам представитель ЦПВС Денис Шатайло.
"Этот населенный пункт в 30 километрах к северу от города Алеппо сильно пострадал в ходе боевых действий, он находится в пятой (последней, самой северной - прим. ТАСС) зоне деэскалации. Мы привезли сюда 500 продовольственных наборов и 500 комплектов одежды, общим весом более трех тонн. В каждый набор входят мука, рис, сахар, чай и сгущенное молоко", - сказал Шатайло.
По данным местных властей, в Маарет-умм-Хауш проживают 3,5 тысячи человек, до войны их основным занятием было сельское хозяйство. В настоящее время в селе не восстановлено водоснабжение, люди практически лишены возможности прокормить семьи. Кроме того, жители не могут оперативно получать медицинскую помощь, поскольку в ближайших окрестностях нет ни одной больницы. "Офицеры ЦПВС пообещали в ближайшее время провести еще одну акцию в этом районе с привлечением военных медиков", - отметил представитель центра.
Согласно опубликованной 14 сентября информации ЦПВС, за 3,5 года его существования проведено свыше 2,2 тысячи гуманитарных акций, сирийским гражданам доставлено почти 3,6 тонны продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Российские военные медики оказали помощь более чем 106 тысячам жителей Сирии.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияРоссияАлеппо
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