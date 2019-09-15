В Японии пожилой таксист врезался в группу пешеходов

ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Автомобиль такси, за рулем которого находился пожилой водитель, наехал на группу пешеходов в японском городе Нагоя, передает телеканал NHK.
По информации представителей местной полиции, инцидент произошел около 21.20 субботы (15.20 мск). По словам очевидцев, автомобиль вылетел на тротуар и врезался в группу людей. Пострадали не менее семи человек, травмы одной девушки оцениваются как серьезные.
Полиция задержала водителя такси – им оказался 75-летний мужчина. Он утверждает, что не помнит момента ДТП. Другой информации пока не поступало.