В Японии пожилой таксист врезался в группу пешеходов

По информации представителей местной полиции, инцидент произошел около 21.20 субботы (15.20 мск). По словам очевидцев, автомобиль вылетел на тротуар и врезался в группу людей. Пострадали не менее семи человек, травмы одной девушки оцениваются как серьезные.