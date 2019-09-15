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РИА Новости

ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа

03:43 15.09.2019 (обновлено: 12:01 15.09.2019)
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© Фото : ЦРУГолубь с камерой
Голубь с камерой
© Фото : ЦРУ
ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных, включая дельфинов, птиц и даже кошек, для шпионажа в годы холодной войны.
О том, что США и Советский Союз ставили эксперименты по использованию животных для разведывательной деятельности, было известно и ранее. Опубликованные на сайте ЦРУ документы раскрывают некоторые ранее неизвестные детали. В частности, публикуется фото голубя с переносным фотоаппаратом на шее из закрытого для публики музея ЦРУ. Фотокамера весила 35 граммов, и еще пять граммов весил ремешок, на котором ее прикрепляли к телу птицы.
В ЦРУ программа по использованию животных разрабатывалась с 1960-х годов. Речь шла об использовании, помимо голубей, кошек и собак, птиц и дельфинов.
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Птиц, включая голубей и воронов, задействовали в экспериментах по доставке миниатюрных грузов, включая подслушивающие устройства. Изучалась также возможность применения мигрирующих птиц для разведки на территории СССР или для доставки туда сенсорной аппаратуры.
Для отправки грузов пробовали использовать и дельфинов. На базе во Флориде этих животных пытались приучить атаковать корабли условного противника, а также хотели навесить на них регистрирующую аппаратуру, чтобы засекать советские подводные лодки или следы радиации. Программа встречала множество проблем. Так, дельфины, работавшие с тренерами, не были привычны к командам агентов ЦРУ в полевых условиях.
© Фото : ЦРУХудожественное изображение операции ЦРУ с использованием дельфинов
Художественное изображение операции ЦРУ с использованием дельфинов
© Фото : ЦРУ
Художественное изображение операции ЦРУ с использованием дельфинов
Голубей, которые должны были перемещаться между определенными целями в СССР, испытали в Вашингтоне, но результаты ЦРУ не впечатлили. Ряд птиц пропали вместе с дорогостоящими камерами. Один голубь выжил при нападении ястреба, но потерял камеру. Несколько других голубей сделали достаточно хорошие фотографии. Из 140 кадров в ролике примерно половина оказалась хорошей резкости, некоторые снимки смогли зафиксировать обстановку на улицах на военном объекте в Вашингтоне.
Документ 1976 года свидетельствует, что ЦРУ разработало пробную шпионскую операцию на территории СССР. Предполагалось выпустить птицу в Ленинграде в районе верфей с тем, чтобы затем она прилетела на базу за пределами СССР.
Из документа следует, что проведение "полевого испытания" именно в 1976 году в итоге сочли нецелесообразным. Были ли подобные попытки позже, не говорится. Тем не менее планы доставки голубей в посольство в Москве с последующим скрытным освобождением птиц изучались подробно. Например, рассматривались способы выпускать птиц через отверстия в днище автомобилей. Однако другой документ 1978 года показывает, что проблемы данной программы представлялись руководству ЦРУ чересчур значительными для оперативного использования птиц.
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