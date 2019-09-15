Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T03:11Z
https://ria.ru/20190915/1558699231.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153178/92/1531789201_0:107:2048:1259_1036x0_80_0_0_6429ececbd68ab333d7dd28ceafb7994.jpg
РИА Новости

На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии

03:10 15.09.2019 (обновлено: 03:11 15.09.2019)
1402
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пять выходов астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) с целью ремонта прибора для поиска антиматерии AMS-02 планируются в ноябре-декабре, сообщили РИА Новости в НАСА.
В июне источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сказал, что ремонт системы охлаждения спектрометра AMS-02 потребует пяти выходов астронавтов наружу станции в конце года. Их совершат американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.
Представитель НАСА отметил, что выходы астронавтов для ремонта научного прибора планируются на ноябрь-декабрь.
Ранее в НАСА сообщили РИА Новости, что в сентябре-октябре астронавты на МКС совершат пять выходов для замены старых аккумуляторных батарей в системе электропитания американского сегмента станции на новые, которые должен доставить на МКС японский грузовой корабль HTV-8 в сентябре.
Спектрометр AMS-02 был доставлен на МКС в мае 2011 года. Научный прибор предназначен для изучения состава космических лучей, поиска антиматерии и темной материи. В процессе его работы снаружи станции была выявлена неисправность системы охлаждения.
Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано. В конце сентября на станцию должны прибыть россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Международная космическая станция
Вчера, 11:12РИА Новости
Bigelow Aerospace отказалась отправлять туристов на МКС на кораблях SpaceX
501001
Обсудить 3
КосмосМеждународная космическая станцияНАСАСШАРИА Наука
Рекомендуем
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
РИА
Новости
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ: супруг и мать Заворотнюк приехали в больницу
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Пассажиры автобуса раскрыли подробности смертельного ДТП под Ярославлем
Лента
новостей
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Москве
В РПЦ прокомментировали венчание Собчак и Богомолова
Актер Станислав Садальский
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни
Флаг на корабле ВМС США
В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
Парк ангелов в Кемерово
В Кемерово на месте сгоревшей "Зимней вишни" открыли "Парк ангелов"
Международная космическая станция
Bigelow Aerospace отказалась отправлять туристов на МКС на кораблях SpaceX
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак у памятника Владимиру Великому в Москве
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38При хлопке в красноярской десятиэтажке пять машин получили повреждения
13:36Москва вошла в число мировых лидеров по качеству школьного образования
13:31Патриарх Кирилл рассказал, как принималось решение по "Русскому экзархату"
13:29Российские туристы поделились секретами борьбы с джетлагом
13:24Онколог рассказал о перспективах лечения рака головного мозга
13:11Турция заявила об окончании второго этапа поставок компонентов С-400
13:10СК начал проверку после аварийной посадки Як-42 в аэропорту Красноярска
13:06Глава МИД Ирана: США не положат конец войне в Йемене, обвиняя во всем Иран
13:04В партии "Слуга народа" предложили упразднить должность Кличко
12:52В Красноярске жильцов десятиэтажного дома эвакуировали после хлопка
12:47Дорогу под Ярославлем, где произошло крупное ДТП, ремонтировали в августе
12:41Несколько тысяч граждан вышли из Идлиба через гуманитарный коридор в Суране
12:39Умерла вдова экс-президента Туниса
12:35В Хабаровском крае полицейский спас мужчину, на которого напали в ТЦ
12:30СК начал проверку после исчезновения вертолета в Якутии
12:29Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, пишут СМИ
12:28В Лужниках стартовал осенний велофестиваль
12:26Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл
12:25В учениях "Центр-2019" примут участие около 80 самолетов Ил-76
12:13Четверо пострадавших в ДТП под Ярославлем остаются в тяжелом состоянии
Лента новостейМолния