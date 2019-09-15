На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пять выходов астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) с целью ремонта прибора для поиска антиматерии AMS-02 планируются в ноябре-декабре, сообщили РИА Новости в НАСА.

В июне источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сказал, что ремонт системы охлаждения спектрометра AMS-02 потребует пяти выходов астронавтов наружу станции в конце года. Их совершат американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.

Представитель НАСА отметил, что выходы астронавтов для ремонта научного прибора планируются на ноябрь-декабрь.

Ранее в НАСА сообщили РИА Новости, что в сентябре-октябре астронавты на МКС совершат пять выходов для замены старых аккумуляторных батарей в системе электропитания американского сегмента станции на новые, которые должен доставить на МКС японский грузовой корабль HTV-8 в сентябре.

Спектрометр AMS-02 был доставлен на МКС в мае 2011 года. Научный прибор предназначен для изучения состава космических лучей, поиска антиматерии и темной материи. В процессе его работы снаружи станции была выявлена неисправность системы охлаждения.