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РИА Новости

Эксперты дали прогноз по ценам на популярные крупы

03:30 15.09.2019 (обновлено: 11:43 15.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГречневая крупа
Гречневая крупа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Гречневая крупа. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
Согласно данным Росстата о динамике потребительских цен, гречневая крупа в августе подешевела на 0,3-0,5%, между тем как пшено подорожало на 3%, а шлифованный рис — на 1-1,2%. Но в оптовом сегменте гречка продолжает дорожать, и это с определенным лагом будет транслироваться в рост розничной цены, говорят эксперты.
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"Продолжение роста в оптовом сегменте может вызвать рост розничной цены на гречневую крупу. Однако уборочная кампания только началась, и дальнейшие цены будут зависеть от качества и объема нового урожая", — говорит исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.

По данным ассоциации, гречневая крупа первого сорта в оптовом сегменте за август подорожала на 8,6%, до 23,165 тысячи рублей за тонну, а пшено упало в цене на 23,4%, до 38,125 тысячи рублей. В начале сентября рост цены гречневой крупы на оптовом рынке продолжился: на 6 сентября тонна гречки первого сорта стоила 27,21 тысячи рублей (плюс 55,4% к сентябрю прошлого года).

"Уже на старте нового крупяного сезона-2019/2020 (с 1 сентября 2019 года по 1 августа 2020 года) мы видим значительный разворот цен производителей пшена и риса в сторону снижения, а гречка начала восстанавливать утерянные за многие месяцы вследствие перепроизводства ценовые позиции. Аналогичная динамика наблюдается и в опте. В перспективе ближайших месяцев такая ситуация будет сохраняться и в дальнейшем распространится и на потребительский рынок", — считает заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.

Валовой сбор гречихи в 2018 году по сравнению с 2017-м вырос на 41,6%, до 0,3 тысячи тонн, а посевные площади этой культуры в 2019 году по сравнению с 2018-м сократились на 22,2%. Площадь посевов проса увеличилась в 1,5 раза, риса — на 7,2%, следует из данных Росстата.
"Точный прогноз по валовым сборам делать рано, так как массовая уборка риса только началась, а гречихи и проса — в полном разгаре. Однако, исходя из данных по посевным площадям этих культур в текущем году, можно прогнозировать значительное сокращение урожая гречихи и рост — проса и риса", — отметила Глазунова.
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Оптовые цены на пшено уже выросли и теперь существенно снижаются, розничные пока не снижались, поэтому в ближайшее время эта крупа, скорее всего, будет дешеветь. По данным "Руспродсоюза", цена на пшено в опте упала за август 2019 года на 23,4%, до 38,125 тысячи рублей за тонну, а на 6 сентября составляла уже 32,585 тысячи.

"Итоги уборочной кампании, урожай хороший, дают основания говорить о том, что в ближайшее время цена может вернуться к уровню 2017 года. Сырьевая база переработчиков нормализовалась, и цена, скорее всего, будет снижаться", — считает Востриков.

По данным ИКАРа, на 10 сентября цены производителей гречки (Алтай) составляли 29,14 тысячи рублей за тонну, что на 42,1% ниже уровня начала года и на 32,5% ниже сентября 2017 года. Стоимость тонны пшена (Саратов) производители оценивают сейчас в 32 тысячи рублей: это на 28,9% ниже, чем в начале года, но почти в 2,8 раза выше уровней двухгодичной давности.
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